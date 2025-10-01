Lula autoriza proposta que acaba com obrigatoriedade de autoescola para tirar CNH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o Ministério dos Transportes a seguir com a proposta que elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a liberação, a pasta comandada por Renan Filho (MDB-AL) abrirá, a partir desta quinta-feira (2/10), uma consulta pública para receber sugestões sobre a medida. As contribuições deverão ser enviadas pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

De acordo com o ministério, a mudança tem como objetivo diminuir os custos do processo. A expectativa é de que, para as categorias A (motos) e B (carros de passeio), o valor da habilitação possa cair em até 80% caso as aulas presenciais deixem de ser obrigatórias.

O texto em discussão prevê que a parte teórica do curso possa ser realizada presencialmente nos centros de formação, por meio de ensino a distância em empresas credenciadas ou ainda em formato digital oferecido diretamente pela Senatran.

Por outro lado, representantes do setor de autoescolas criticam a iniciativa e afirmam que ela pode provocar o fechamento de cerca de 15 mil unidades em todo o país.