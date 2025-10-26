Lula: “Bolsonaro é passado” e Trump sabe que “rei morto, rei posto”

Kuala Lampur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta segunda-feira (25/10) sobre seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “coisa do passado”. O petista está na Malásia, onde encontrou com o republicano no domingo (26/10), e ainda afirmou que Trump “sabe que ‘rei morto, rei posto’”.

“Disse pra ele que foi o julgamento [de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal] sério, com provas contundentes. Disse a gravidade do que tentaram fazer, do plano para matar a mim, meu vice e o ministro Alexandre de Moraes. E que tiveram um direito de defesa que não tive. Ele sabe que rei ‘morto, rei posto’. Bolsonaro faz parte do passado”, afirmou Lula.

O presidente disse que ainda brincou com Trump. “Disse que com três reuniões comigo vai perceber que Bolsonaro não é nada, praticamente”. O presidente também afirmou que um acordo comercial com os EUA será fechado nas próximas semanas. Ainda indicou que o Brasil enviará a Washington uma delegação nos próximos dias, e que ligará diretamente para o republicano caso necessário.

Veja a entrevista completa:

A fala sobre o adversário aconteceu porque, ao impor o tarifaço ao Brasil, a Casa Branca afirmou que a medida é uma retaliação ao que considerava uma perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF a 27 anos por golpe de Estado, e à suposta limitação das redes sociais.

Negociação com os EUA

Lula concedeu uma coletiva logo após a reunião do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante de comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer. Participaram também o Secretário Executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, e o embaixador Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais.

O encontro foi marcado poucas horas após a conversa entre Lula e Trump. A ordem do republicano após o encontro com o petista foi que seus começassem a negociar imediatamente o tarifaço. Nesse sentido, Vieira e Greer falaram ao telefone poucas horas depois e acertaram a conversa para esta segunda.

Diretamente a Trump, de acordo com auxiliares que acompanharam a reunião entre os presidentes, Lula pediu a suspensão das tarifas enquanto as negociações estão em curso, e também se ofereceu para mediar a crise dos EUA com a Venezuela. O chefe da Casa Branca demonstrou vontade de resolver a questão econômica, mas não apresentou suas demandas.

Eles se encontraram em Kuala Lampur, capital da Malásia. A cidade recebe a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que teve Brasil e Estados Unidos como convidados especiais.

Ainda nesta segunda, Lula participa da abertura da 20.ª Cúpula da Ásia do Leste e Jantar de gala oferecido pelo Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahim e pela senhora Wan Azizah Wan Ismail