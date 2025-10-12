Lula chega à Itália para evento da ONU e encontro com o papa Leão XIV

Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Itália, onde se reunirá com o papa Leão XIV. Ao lado da delegação brasileira, o presidente pousou na capital italiana, Roma, neste domingo (12/10).
Além do encontro com o líder da Igreja Católica, previsto para esta segunda-feira (13/10), o presidente brasileiro também participará de outros dois compromissos internacionais.
O primeiro deles é a abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Além disso, Lula também se reunirá com o Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Esta é a segunda viagem de Lula para a Itália em 2025. A última delas aconteceu em abril, quando o líder brasileiro participou do velório do papa Francisco.