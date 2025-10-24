Lula chega à Malásia: veja agenda e expectativa de encontro com Trump

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Kuala Lumpur, capital da Malásia, na madrugada desta sexta-feira (24/10), no horário de Brasília. O petista participará da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), onde é esperado um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Acompanham o presidente os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro Agricultura (Agricultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Mauro Vieira (Relações Exteriores). A comitiva ainda conta com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Segundo informações preliminares do governo, Lula começa sua agenda oficial na manhã deste sábado (25/10), às 9h do horário local. São onze horas a mais, se comparado ao fuso de Brasília. Ele será recebido pelo primeiro-ministro da Malásia Anwar bin Ibrahim, na sua residência oficial. É esperada uma declaração conjunta após o encontro.

Às 15h20, Lula receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional da Malásia. Depois podem ocorrer encontros bilaterais, mas sem previsão até o momento.

No domingo (26/10), Lula vai à abertura oficial da Cúpula da Asean como ouvinte, às 8h30. O bloco de tornou um parceiro oficial do Brics em 2024 e por isso estreitou a relação com o brasileiro.

Ainda durante a manhã, Lula tem reuniões bilaterais com os primeiros-ministros de Singapura, Lawrence Wong, e do Vietnã, Pham Minh Chinh.

Às 12h, Lula participa da cúpula empresarial do bloco asiático e, às 15h, de uma reunião fechada com empreendedores brasileiros e malaios. Esse será seu último compromisso fechado para o dia.

Encontro de Lula com Trump

Como mostrou o Metrópoles, a ideia é justamente deixar a agenda liberada para um eventual encontro com Trump. O presidente dos EUA adotou mesma estratégia, deixando uma janela de oportunidade antes do jantar de gala promovido pelo primeiro-ministro da Malásia para os líderes da Asean.

Na segunda-feira (27/10), dia em que Lula completa 80 anos, o presidente tem a manhã reservada para encontros bilaterais. Às 12h30, o brasileiro participa de uma solenidade que marca o encontro do Timor Leste na Asean.

E às 15h30 haverá a cerimônia de abertura da Cúpula da Ásia Leste, um evento paralelo à Asean. O Brasil é a África do Sul foram os países convidados para a agenda. Às 21h, haverá um jantar dos presidentes. A expectativa é que Lula deixe o país na manhã da terça-feira (28/10).