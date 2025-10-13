13/10/2025
Lula comemora fim da guerra em Gaza e critica Netanyahu

Escrito por Portal Leo Dias
lula-comemora-fim-da-guerra-em-gaza-e-critica-netanyahu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou na tarde desta segunda-feira (13/10) o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O mandatário também criticou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua fala, e disse que o Brasil não “tem problema com Israel”, mas com o político de Israel.

“Eu estou feliz porque, antes tarde que nunca, finalmente parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e Palestina. Me parece que há muitas possibilidades de um acordo ser definitivo, e eu acho que isso é muito importante. Não se vai devolver a vida dos milhões que morreram, mas se devolve pelo menos o direito das pessoas a dormirem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair”, afirmou Lula.

Veja as fotos

Presidente Lula
Presidente Lula – Internet Reprodução
Presidente Lula
Presidente Lula – Internet Reprodução
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil

Leia Também

Durante a coletiva, Lula também falou sobre o primeiro-ministro de Israel. “O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema é com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa”, disse Lula.

O presidente foi considerado “persona non grata” em Israel após fazer críticas ao governo israelense.

