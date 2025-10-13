lula-comemora-fim-da-guerra-em-gaza-e-critica-netanyahu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta segunda-feira (13/10) o fim da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. O cessar-fogo teve início na última sexta-feira (10/10). Reféns dos dois lados começaram a ser libertados para voltarem para suas casas.

“É um dia muito importante para a humanidade. O fato de que uma coisa que não deveria nem ter acontecido, mas aconteceu, e poderia ter sido resolvido mais cedo, mas não foi. Mas eu acho que agora foi resolvido. É motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão vier em paz”, declarou, após evento na Itália.

Quanto à relação do Brasil com Israel, que atualmente não tem um embaixador israelense no país, Lula declarou não ter problema com o país, mas sim com seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

“O Brasil não tem problema com Israel, tem problema com o [Benjamin] Netanyahu. Quando ele não for mais do governo, não terá nenhum problema entre o Brasil e Israel. Nós sempre tivemos uma relação muito boa. Nós sabemos o papel do povo judeu, que vem lutando contra as atitudes dele. Nós entendemos que o povo judeu não concordava, em grande parte, com aquela guerra”, disse.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, é o principal mediador do acordo que levou ao cessar-fogo entre Israel e Hamas. O republicano está em Israel para concluir o tratado de paz.

“Este não é só apenas o fim de uma guerra. É o fim de uma era de terror e morte, e o começo de uma era de fé e de paz, e de Deus”, disse Trump logo no início de sua fala.

Lula teceu elogios ao presidente norte-americano ao falar que sua articulação para o fim da guerra é um “sinal muito importante”.

“Não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido ao parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter a reunião no Egito. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel em sua posição de violência agora ajudem a ter uma paz definitiva”, afirmou.