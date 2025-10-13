13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Lula comemora fim da guerra em Gaza e critica Netanyahu

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-comemora-fim-da-guerra-em-gaza-e-critica-netanyahu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta segunda-feira (13/10) o fim da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. O cessar-fogo teve início na última sexta-feira (10/10). Reféns dos dois lados começaram a ser libertados para voltarem para suas casas.

“É um dia muito importante para a humanidade. O fato de que uma coisa que não deveria nem ter acontecido, mas aconteceu, e poderia ter sido resolvido mais cedo, mas não foi. Mas eu acho que agora foi resolvido. É motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão vier em paz”, declarou, após evento na Itália.

Leia também

Quanto à relação do Brasil com Israel, que atualmente não tem um embaixador israelense no país, Lula declarou não ter problema com o país, mas sim com seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

“O Brasil não tem problema com Israel, tem problema com o [Benjamin] Netanyahu. Quando ele não for mais do governo, não terá nenhum problema entre o Brasil e Israel. Nós sempre tivemos uma relação muito boa. Nós sabemos o papel do povo judeu, que vem lutando contra as atitudes dele. Nós entendemos que o povo judeu não concordava, em grande parte, com aquela guerra”, disse.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, é o principal mediador do acordo que levou ao cessar-fogo entre Israel e Hamas. O republicano está em Israel para concluir o tratado de paz.

“Este não é só apenas o fim de uma guerra. É o fim de uma era de terror e morte, e o começo de uma era de fé e de paz, e de Deus”, disse Trump logo no início de sua fala.

Lula teceu elogios ao presidente norte-americano ao falar que sua articulação para o fim da guerra é um “sinal muito importante”.

“Não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. O fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido ao parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter a reunião no Egito. Eu espero que aqueles que ajudaram Israel em sua posição de violência agora ajudem a ter uma paz definitiva”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost