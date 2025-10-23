23/10/2025
Lula confirma candidatura à reeleição e disputará quarto mandato presidencial em 2026

Durante visita à Indonésia, presidente afirmou estar “com a mesma energia de quando tinha 30 anos” e disse que está preparado para mais uma eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira (23) que será candidato à Presidência da República em 2026, em busca de seu quarto mandato. O anúncio foi feito durante uma viagem oficial à Indonésia, ao lado do presidente do país, Prabowo Subianto.

Lula ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. — Foto: Ricardo Stuckert / PR

“Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja cada vez mais valorosa”, declarou Lula no Palácio Presidencial indonésio.

O petista, que completará 80 anos em 2025, afirmou estar com a “mesma energia de quando tinha 30”. A fala encerra as especulações sobre uma possível desistência por motivos de saúde, levantadas em entrevistas anteriores.

Durante o discurso, Lula também defendeu o multilateralismo e criticou políticas de protecionismo comercial, reforçando o papel do Brasil no diálogo internacional. Ele destacou ainda a importância de ampliar parcerias com países do Sudeste Asiático, especialmente na exportação de proteína animal — área em que o Brasil já figura entre os maiores fornecedores para a Indonésia.

Na sexta-feira (24), o presidente brasileiro participará de uma reunião com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), antes de seguir para a Malásia, onde assinará novos acordos bilaterais.

Fonte: Reuters / AP News / Agência Brasil
