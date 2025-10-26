26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Lula conversa com primeiro-ministro de Singapura sobre COP30

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-conversa-com-primeiro-ministro-de-singapura-sobre-cop30

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou neste domingo (26/10) com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong. O brasileiro está na Malásia como convidado especial da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco econômico com o qual o Brasil quer estreitar laços.

A reunião bilateral durou menos de uma hora e foi fechada. De acordo com informações do Planalto, eles conversaram sobre o fortalecimento de laços econômicos e “reafirmaram sua disposição em aprofundar a cooperação bilateral em áreas como inovação, economia verde e mineração”.

A menos de um mês para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30 em Belém (PA), Lula e Wong conversaram ainda sobre enfrentamento do aquecimento global e concordaram quanto à importância de uma governança climática mais efetiva. Os países do sudeste asiático também possuem densas florestas tropicais, e são vistos como possíveis aliados na pauta ambiental.

Leia também

De acordo com o Planalto, o “primeiro-ministro Wong reiterou o engajamento de Singapura com o sucesso da COP30”. Lula convidou o país a se unir ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Trata-se do mecanismo de financiamento climático que o presidente quer lançar em Belém, para custear a preservação do meio ambiente nos países em desenvolvimento com esse bioma.

“Os líderes discutiram oportunidades de investimento geradas pela transição energética e pela descarbonização do setor de transportes, incluindo hidrogênio verde, combustíveis sustentáveis de aviação, diesel verde, geração de energia eólica offshore e minerais estratégicos. Lula e Wong reiteraram o valor da parceria entre os países e se comprometeram a tornar Brasil e Singapura ainda mais próximos, apesar da distância geográfica que os separa”, disse o Planalto em nota.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost