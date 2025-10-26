lula-conversa-com-primeiro-ministro-de-singapura-sobre-cop30

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou neste domingo (26/10) com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong. O brasileiro está na Malásia como convidado especial da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco econômico com o qual o Brasil quer estreitar laços.

A reunião bilateral durou menos de uma hora e foi fechada. De acordo com informações do Planalto, eles conversaram sobre o fortalecimento de laços econômicos e “reafirmaram sua disposição em aprofundar a cooperação bilateral em áreas como inovação, economia verde e mineração”.

A menos de um mês para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30 em Belém (PA), Lula e Wong conversaram ainda sobre enfrentamento do aquecimento global e concordaram quanto à importância de uma governança climática mais efetiva. Os países do sudeste asiático também possuem densas florestas tropicais, e são vistos como possíveis aliados na pauta ambiental.

De acordo com o Planalto, o “primeiro-ministro Wong reiterou o engajamento de Singapura com o sucesso da COP30”. Lula convidou o país a se unir ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. Trata-se do mecanismo de financiamento climático que o presidente quer lançar em Belém, para custear a preservação do meio ambiente nos países em desenvolvimento com esse bioma.

“Os líderes discutiram oportunidades de investimento geradas pela transição energética e pela descarbonização do setor de transportes, incluindo hidrogênio verde, combustíveis sustentáveis de aviação, diesel verde, geração de energia eólica offshore e minerais estratégicos. Lula e Wong reiteraram o valor da parceria entre os países e se comprometeram a tornar Brasil e Singapura ainda mais próximos, apesar da distância geográfica que os separa”, disse o Planalto em nota.