lula-decide-indicar-jorge-messias-como-novo-ministro-do-stf

O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o STF. A informação foi confirmada à coluna por pelo menos cinco auxiliares e aliados do petista.
Messias será indicado na vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da Corte, aos 67 anos de idade — o magistrado poderia ter continuado no STF até os 75 anos.
A expectativa é de que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nas próximas horas. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte.
A indicação de Messias era apoiada sobretudo por lideranças do PT. Dos candidatos à vaga de Barroso no Supremo, o atual ministro da AGU era considerado o que Lula tinha mais proximidade.
Perfil de Messias
Procurador da Fazenda Nacional concursado desde 2007, Messias tem 45 anos de idade. Com isso, pelas regras atuais, ele poderá ficar como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos.
Messias estava como ministro da AGU desde o início do terceiro governo Lula, em janeiro de 2023. Antes disso, ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo Dilma.
Com a escolha de Messias, Lula preteriu para a vaga de Barroso o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era apoiado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.