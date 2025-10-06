Lula deve sancionar isenção do IR ainda em outubro, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (6/10) que a isenção do Imposto de Renda (IR), aprovada por unanimidade a câmara dos deputados, deve passar pelo Senado Federal sem alterações no texto. Haddad disse ainda que está confiante que Lula vai sancionar a medida ainda este mês.

“Eu já disse e vou repetir: tenho praticamente certeza de que o presidente Lula sanciona essa lei ainda no mês de outubro. Acredito que isso vai acontecer”, afirmou em entrevista a Record.

A medida é uma promessa de campanha do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prevê a isenção de IR para quem recebe até R$ 5 mil mensais, ou R$ 60 mil por ano.

Ele afirmou também que ainda não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas que já percebeu uma simpatia do parlamentar sobre o tema.

“Não conversei especificamente sobre isso, mas percebi da parte do senador Davi uma grande simpatia pela medida. Ele já havia me antecipado, mesmo antes de conhecer o resultado na Câmara, que tinha enorme simpatia pela proposta”, disse o ministro.

Haddad lembrou que o Senado já havia aprovado, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), um projeto muito semelhante ao que passou na Câmara dos Deputados. Segundo ele, diante do posicionamento anterior dos senadores, há confiança de que a Casa seguirá a mesma linha de votação.

“Eu realmente tenho muita certeza de que o Senado fará exatamente o que a Câmara fez: reconhecer o problema da desigualdade no Brasil e sinalizar para a sociedade. Porque isso já não é mais um tema apenas do governo, é um tema do Estado brasileiro, que tem a obrigação de perseguir resultados econômicos mais equitativos para a nossa sociedade”, declarou Haddad.