Lula disse a Trump ser “inadmissível” EUA sancionarem ministros do STF

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta segunda-feira (27/10), na Malásia que entregou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma série de reivindicações. Na lista, disse Lula, ficou reforçado que era “inadimissível” a imposição de sanções impostas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele. Fiz questão de dar uma cópia daquilo que a gente estava reivindicando, dizendo para ele que era inadmissível a punição de ministros da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro, do golpe”, disse Lula. na entrevista coletiva.

Veja:

A entrevista concedida por Lula a jornalistas acontece um dia após o encontro entre ele e o presidente norte-americano. No encontro, o principal tema foi a imposição de tarifas a produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos.

As sanções mencionadas por Lula incluem o cancelamento de vistos e sanções aplicadas por meio da lei Magnitsky. Um dos exemplos é o ministro Alexandre de Moraes, que teve restringidas as movimentações financeiras por meio da sanção.

Moraes é relator da Ação Penal 2.668, que resultou na condenação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Nesta ação, outros sete réus também foram condenados a penas distintas.