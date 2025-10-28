28/10/2025
Lula diz a Alcolumbre que encontrará Pacheco para falar de STF e MG

Metrópoles
O presidente Lula comunicou ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil), que pretende se reunir com o senador Rodrigo Pacheco (PSD) antes de definir o nome que indicará ao STF. O encontro deve tratar da sucessão na Corte e do cenário eleitoral em Minas Gerais para 2026.

De volta da viagem à Ásia, Lula ouvirá Pacheco antes de oficializar a indicação ao Supremo. O senador aparece como alternativa ao nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, favorito no páreo. Pacheco conta com apoio de Davi e colegas no Congresso, mas é visto por Lula como possível candidato ao governo mineiro nas próximas eleições, sem substituo à altura.

Após bater o martelo, o governo deverá articular apoio no Senado para aprovar o indicado. Davi argumenta que o nome de Pacheco seria aceito de pronto pelo parlamento, ao passo que a escolha por Messias demandaria negociações e maior empenho do Planalto.

A indicação do presidente ao STF tem que ser aprovada pela maioria absoluta do Senado, ou seja, ao menos 41 dos 81 senadores.

