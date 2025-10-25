25/10/2025
Lula diz esperar encontro com Trump: "Teremos uma solução"

Kuala Lampur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que trabalha “com otimismo” e que encontrará uma solução junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles planejam uma conversa na capital da Malásia neste domingo (26/10), durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

“Eu espero que aconteça. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Mas tudo depende da conversa. Eu trabalho com otimismo mesmo de que a gente possa encontrar uma solução”, disse Lula a jornalistas.

Questionado se estaria disposto a ceder a eventuais existências de Trump, Lula amenizou: “Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Eu vou colocar na mesa os problemas e vou tentar encontrar uma solução. Então pode ficar certo que vai ter uma solução”.

Neste sábado (25/10),  Trump embarcou para a Malásia e afirmou que pode reduzir as tarifas impostas ao Brasil diante das “circunstâncias corretas”. O republicano ainda confirmou sua expectativa para a conversa com Lula.

“Eu acredito que vamos nos encontrar de novo, nos encontramos na [Assembleia Geral das] Nações Unidas, brevemente”, afirmou Trump ao embarcar para a Malásia, em áudio divulgado pela Casa Branca.

Apesar de a vontade de Lula e Trump por um encontro estarem postas, os governos brasileiro e estadunidense não confirmaram a conversa até o momento. Ambos os presidentes, porém, liberaram suas agendas no fim da tarde do domingo para possibilitar o diálogo.

