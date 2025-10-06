06/10/2025
Lula diz que ficou “bastante surpreso com a cordialidade” de Trump

Escrito por Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (6/10), que ficou surpreso com a “cordialidade” do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, se referindo à conversa que os dois tiveram por telefone.

“Eu fiquei bastante surpreso com a cordialidade dele. […]  São dois homens de 80 anos, com muita responsabilidade, com muita experiência, a gente não pode errar. O povo americano não pode sofrer, nem o brasileiro, por conta de erros nossos”, afirmou Lula em entrevista a TV Mirante.

As duas autoridades conversaram por cerca de 30 minutos nesta segunda, e concordaram em agendar um encontro presencial “em breve”.

Acompanharam a ligação telefônica o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira.

Lula designou Alckmin, Vieira e Haddad para intermediarem as negociações sobre as tarifas. Por parte do governo norte-americano, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi escalado para as tratativas.

“Nós ficamos de marcar uma conversa para a gente se encontrar em torno de uma mesa. Enquanto isso, nosso pessoal vai negociando e tentando decidir, porque não tem sentido isso, a taxação que foi feita ao Brasil”, informou Lula.

Durante a conversa, o chefe do Executivo pediu a revogação das tarifas sobre exportações brasileiras aos EUA e a retirada das sanções a autoridades brasileiras.

“Eu falei para ele: para a gente começar a conversa é importante que comece a haver o zeramento das taxações, é importante que comece a haver a isenção da punição aos nossos ministros e a gente comece a discutir com um pouco de verdade”, declarou Lula.

Ele e Trump trocaram telefones pessoais para estabelecer uma comunicação direta.

O presidente brasileiro sugeriu que o encontro presencial ocorra durante a cúpula da Asean, na Malásia, que acontecerá no final de outubro. O petista também reiterou o convite para o norte-americano participar da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém (PA), e se dispôs a viajar para os EUA.

A ligação ocorreu após os acenos do republicano à abertura das negociações durante abertura da 80º Assembleia das Nações Unidas (ONU). Na ocasião, os dois presidentes se encontraram brevemente. No púlpito do evento, Trump elogiou Lula e declarou que ele e o brasileiro tiveram uma “química excelente”.

