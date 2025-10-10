lula-diz-que-tem-idade-para-“falar-mais-grosso”-com-trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta sexta-feira (10/10) que tem idade para “falar mais grosso” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ser mais velho. A declaração foi dada dias após uma conversa preliminar entre Lula e Trump sobre assuntos econômicos via videoconferência. Ambos disseram depois que estão dispostos a se encontrar pessoalmente.

“Eu completei 80 anos no documento no dia 6 de outubro e foi o dia que conversei com o Trump. Eu comecei a conversa com o Trump dizendo assim: eu estou completando 80 anos de idade e você vai completar 80 anos no dia 14 junho. Ele é oito meses mais novo que eu, portanto eu tenho idade de falar mais grosso com ele”, disse o presidente.

Eu disse para o Trump: nós dois com 80 anos e governamos as duas maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença para o ‘restante’ do mundo. Precisamos passar harmonia. Tem divergência? Vamos colocar na mesa.”

Lula ainda pontuou que reestabeleceu uma relação com Trump que “nunca deveria ter sido truncada”. “Eu acho que a gente [ele e Trump] estabeleceu uma relação que nunca deveria ter sido truncada porque nunca tratei presidente de outro país ideologicamente. Quem tem que tratar ideologicamente é o povo que elegeu ele. Eu não. Eu tenho que tratá-lo com o respeito de alguém que foi eleito e ele me tratar com o respeito de alguém foi eleito e fique em paz”, afirmou.