Lula diz que vai disputar 4º mandato em 2026

Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que vai concorrer ao quarto mandato nas eleições do próximo ano.

O anúncio ocorreu durante declaração à imprensa no primeiro dia de agendas na Indonésia, ao lado do presidente Prabowo Subianto. O petista viajou com o objetivo de estreitar as relações comerciais com a Ásia.

“Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, assegurou o titular do Palácio do Planalto.

Lula também se disse “preparado” para disputar o pleito. “Este meu mandato só termina em 2026, no fim do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia”, ressaltou.

Até então, o presidente brasileiro havia sinalizado o desejo de concorrer à reeleição, desde que estivesse bem de saúde. Lula é, até o momento, o único nome da esquerda ventilado para disputar o Palácio do Planalto no ano que vem.

