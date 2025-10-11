11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Lula é aconselhado a indicar logo substituto de Barroso por um motivo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-e-aconselhado-a-indicar-logo-substituto-de-barroso-por-um-motivo

O presidente Lula foi aconselhado por auxiliares a indicar o mais rápido possível o substituto do ministro Luís Roberto Barroso no STF. O magistrado anunciou sua aposentadoria da Corte na quinta-feira (9/10).

O conselho de assessores e aliados do atual chefe do Palácio do Planalto é para que o presidenta da República indique o novo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda em 2025.

4 imagensO presidente do STF, Luís Roberto BarrosoPresidente Lula na ONULuís Roberto Barroso, ministro do STFFechar modal.1 de 4

O presidente Lula participa da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo meio ambiente em Luziânia, Goiás

Luis Nova/Especial Metrópoles2 de 4

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto3 de 4

Presidente Lula na ONU

Alexi J. Rosenfeld/Getty Images4 de 4

Luís Roberto Barroso, ministro do STF

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto

Na avaliação de aliados de Lula, uma eventual demora do petista na escolha do substituto de Barroso pode intensificar as disputas internas e alimentar novas guerras no governo e no campo progressista.

Leia também

“Essas decisões têm que ser rápidas, mas têm que ser bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele, evidentemente. Ele tem uma viagem marcada para o exterior e creio que, na volta, isso deverá ser decidido”, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na sexta-feira (10/10), em Belém, ao comentar o assunto.

Para aliados, Lula deveria aproveitar o próximo ano para concentrar esforços nas entregas do governo, especialmente por causa das eleições presidenciais de 2026, quando ele deve tentar reeleição.

Cotados para o STF

Hoje, os mais cotados para a vaga de Barrosos no STF são o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost