Lula é aconselhado a indicar logo substituto de Barroso por um motivo

O presidente Lula foi aconselhado por auxiliares a indicar o mais rápido possível o substituto do ministro Luís Roberto Barroso no STF. O magistrado anunciou sua aposentadoria da Corte na quinta-feira (9/10).

O conselho de assessores e aliados do atual chefe do Palácio do Planalto é para que o presidenta da República indique o novo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda em 2025.

Na avaliação de aliados de Lula, uma eventual demora do petista na escolha do substituto de Barroso pode intensificar as disputas internas e alimentar novas guerras no governo e no campo progressista.

“Essas decisões têm que ser rápidas, mas têm que ser bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele, evidentemente. Ele tem uma viagem marcada para o exterior e creio que, na volta, isso deverá ser decidido”, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na sexta-feira (10/10), em Belém, ao comentar o assunto.

Para aliados, Lula deveria aproveitar o próximo ano para concentrar esforços nas entregas do governo, especialmente por causa das eleições presidenciais de 2026, quando ele deve tentar reeleição.

Cotados para o STF

Hoje, os mais cotados para a vaga de Barrosos no STF são o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.