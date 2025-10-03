03/10/2025
Lula e Janja rezam em basílica de Belém após incidente com avião

lula-e-janja-rezam-em-basilica-de-belem-apos-incidente-com-aviao

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), na noite dessa quinta-feira (2/10), após o avião que o transportava apresentar um problema técnico no motor. Em um publicação nas redes sociais, ele aparece rezando ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“Eu fui agradecer a Nossa Senhora de Nazaré porque ontem aconteceu um outro problema comigo em um avião. Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor”, relatou o petista em entrevista à TV Liberal, nesta sexta-feira (3/10).

“Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido problema enquanto eu estivesse no ar. Tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo”, completou o petista.

Ontem fui até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer pelas bênçãos que o Brasil já recebeu.

Pedi que a Nazinha nos concedesse uma COP30 iluminada, que traga esperança e união, e roguei para que Nossa Senhora continue guiando e iluminando o coração de… pic.twitter.com/00rlslaAwZ

— Lula (@LulaOficial) October 3, 2025

Na publicação nas redes sociais, Lula afirmou que também orou pela realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em novembro, na capital paraense.

“Ontem fui até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer pelas bênçãos que o Brasil já recebeu. Pedi que a Nazinha nos concedesse uma COP30 iluminada, que traga esperança e união, e roguei para que Nossa Senhora continue guiando e iluminando o coração de cada brasileiro”, escreveu Lula.

