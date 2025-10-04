Lula e Janja vão a show de Maria Bethânia em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira dama, Janja Lula da Silva, prestigiaram o show da cantora Maria Bethânia, em São Paulo (SP), na noite deste sábado (4/10).

Janja publicou uma foto nos stories do Instagram. “Prontíssimos aguardando por ela”, escreveu.

Por ser um evento pessoal, o compromisso não consta na agenda oficial do petista, que chegou à capital paulista na tarde de sexta-feira (3/10).

