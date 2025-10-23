23/10/2025
Lula é surpreendido com festa de aniversário antecipada durante viagem à Indonésia

Ao completar 80 anos, Lula se torna o presidente mais velho do Brasil em exercício

Durante um banquete oficial realizado no Palácio Presidencial Merdeka, em Jacarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi homenageado com uma comemoração antecipada pelos seus 80 anos, que serão completados na próxima segunda-feira (27). A celebração ocorreu na noite desta quinta-feira (23), durante viagem oficial à Indonésia, e contou com a presença do presidente indonésio, Prabowo Subianto, anfitrião do evento.

Inicialmente, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) havia informado que o jantar seria apenas uma celebração de aniversário de Subianto, que completou 74 anos em 17 de outubro. Contudo, a ocasião acabou se transformando em uma homenagem conjunta aos dois líderes.

Ao completar 80 anos, Lula se torna o presidente mais velho do Brasil em exercício/Foto: Reprodução

Em clima descontraído, Lula partilhou o bolo com o presidente da Indonésia, oferecendo-lhe o primeiro pedaço. O segundo foi entregue à primeira-dama, Janja da Silva, que acompanha o presidente na viagem.

Nas redes sociais, Lula agradeceu pela recepção calorosa e destacou o simbolismo do momento. “Finalizo o dia de hoje na Indonésia com uma homenagem pelos meus 80 anos, que completo no dia 27 de outubro, e pelos 74 anos do presidente @prabowo, celebrados no dia 17 de outubro. Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente. Agradeço ao presidente Prabowo e ao povo indonésio por essa acolhida tão generosa”, escreveu.

Com a chegada do aniversário, Lula se torna oficialmente o presidente mais velho da história do Brasil em exercício, coroando uma trajetória política que atravessa mais de quatro décadas.

