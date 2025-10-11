Lula é surpreendido com tatuagem e “declaração de amor” em evento

O presidente Lula foi surpreendido com uma “declaração de amor” e uma tatuagem em sua homenagem durante a inauguração de uma fábrica da montadora BYD no complexo industrial de Camaçari, na Bahia, na quinta-feira (9/10).
A homenagem foi feita pelo fotógrafo Thiago Rosário, que abordou o presidente para agradecer pelos programas de incentivo à educação que beneficiaram seus três filhos.
“Por causa do presidente, meus três filhos hoje são doutores. Eu te amo”, disse Rosário.
O fotógrafo também mostrou a Lula uma tatuagem com o rosto do presidente em seu braço esquerdo. Em tom de brincadeira, Lula cobrou uma tatuagem igual do fotógrafo da Presidência, Ricardo Stuckert, que o acompanha há 25 anos em campanhas e mandatos.
“Stuckert, você é quem devia fazer isso e não faz. É um absurdo você estar comigo há 25 anos e não ter feito uma dessas”, brincou o presidente.
