lula-e-trump:-bolsonaristas-buscam-americanos-para-medir-impacto-real

Lideranças bolsonaristas deflagraram uma ofensiva junto a autoridades americanas, nas últimas horas, em busca de detalhes sobre a reunião bilateral entre os presidentes Lula e Donald Trump, ocorrida no domingo (26/10).

O objetivo, segundo lideranças do PL e aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, é medir os reais impactos que o encontro terá, sobretudo sobre as sanções contra autoridades brasileiras, principal interesse do grupo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião bilateral na Cúpula da Asean.

Augusto Tenório/Metrópoles 2 de 4

Lula e Trump na Malásia

@ricardostuckert 3 de 4

Encontro entre Lula e Trump na Malásia

Ricardo Stuckert / PR 4 de 4

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Ricardo Stuckert/PR

À coluna, o influenciador Paulo Figueiredo afirmou que tem buscado auxiliares de Trump na Casa Branca e integrantes do Departamento de Estado. “Preciso saber o que houve de fato na reunião”, disse.

Figueiredo conta que há uma possibilidade de ele e Eduardo irem a Washington nesta semana, mas a viagem ainda não está confirmada. Por enquanto, ele diz que tem tentado fazer as conversas por telefone “o máximo possível”.

O influenciador, contudo, tem enfrentado uma dificuldade. “O shutdown está fazendo tudo mais lento e difícil em DC”, disse, em referência à paralisação prolongada do governo americano pelo impasse entre republicanos e democratas.

Nas conversas iniciais, Figueiredo afirmou ter ouvido de autoridades americanas que a reunião entre Lula e Trump teria sido “totalmente sem compromisso”. Nesse cenário, ele aposta ser difícil revogar as sanções aplicadas contra brasileiros.

A aposta do influenciador é compartilhada pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Para ele, Trump não vai revogar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes “nem a pau”.

Sóstenes afirma que, com ou sem avanços na reunião de Trump, ele intensificará, nesta semana, a articulação junto a partidos de centro em busca de apoio para aprovar uma anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.