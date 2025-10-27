lula-e-trump:-bolsonaristas-buscam-americanos-para-medir-impacto-real

Lideranças bolsonaristas deflagraram uma ofensiva junto a autoridades americanas, nas últimas horas, em busca de detalhes sobre a reunião bilateral entre os presidentes Lula e Donald Trump, ocorrida no domingo (26/10).
O objetivo, segundo lideranças do PL e aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, é medir os reais impactos que o encontro terá, sobretudo sobre as sanções contra autoridades brasileiras, principal interesse do grupo.
À coluna, o influenciador Paulo Figueiredo afirmou que tem buscado auxiliares de Trump na Casa Branca e integrantes do Departamento de Estado. “Preciso saber o que houve de fato na reunião”, disse.
Figueiredo conta que há uma possibilidade de ele e Eduardo irem a Washington nesta semana, mas a viagem ainda não está confirmada. Por enquanto, ele diz que tem tentado fazer as conversas por telefone “o máximo possível”.
O influenciador, contudo, tem enfrentado uma dificuldade. “O shutdown está fazendo tudo mais lento e difícil em DC”, disse, em referência à paralisação prolongada do governo americano pelo impasse entre republicanos e democratas.
Nas conversas iniciais, Figueiredo afirmou ter ouvido de autoridades americanas que a reunião entre Lula e Trump teria sido “totalmente sem compromisso”. Nesse cenário, ele aposta ser difícil revogar as sanções aplicadas contra brasileiros.
A aposta do influenciador é compartilhada pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Para ele, Trump não vai revogar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes “nem a pau”.
Sóstenes afirma que, com ou sem avanços na reunião de Trump, ele intensificará, nesta semana, a articulação junto a partidos de centro em busca de apoio para aprovar uma anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.