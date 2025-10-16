16/10/2025
Universo POP
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

Lula e Trump devem se reunir em breve, diz Vieira após reunião nos EUA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-e-trump-devem-se-reunir-em-breve,-diz-vieira-apos-reuniao-nos-eua

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira (17/10), que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump devem se encontrar em breve, embora data e local ainda não tenham sido definidos. A declaração foi feita após Vieira participar de uma reunião em Washington com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, dedicada à retomada do diálogo político entre Brasil e Estados Unidos.

“Vai depender se as datas das agendas coincidirem; tudo será estudado e preparado. Mas há interesse de ambas as partes para que os presidentes se encontrem muito em breve”, destacou Vieira.

Segundo o chanceler, a conversa com Rubio foi “muito produtiva” e marcada por uma atitude construtiva, com ênfase em cooperação e respeito mútuo.

“Prevaleceu uma atitude construtiva na retomada das relações entre nossos países”, disse Vieira, destacando que o diálogo com parlamentares norte-americanos faz parte dos esforços para reaproximar Brasil e EUA em temas econômicos, ambientais e de segurança.

Leia também

Vieira acrescentou que os canais de comunicação estão sendo mantidos ativos para definir detalhes logísticos e agenda da reunião presidencial, reforçando o compromisso de Brasília em manter um diálogo direto e construtivo com Washington.

“O encontro foi muito produtivo, em um clima excelente de descontração e de troca de ideias e posições de uma forma muito clara e objetiva, e com muita disposição para trabalhar em conjunto, para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros, para tratar de temas específicos de comércio”, disse.

Primeira reunião em meses

Esta foi a primeira reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado dos EUA desde janeiro, quando Donald Trump iniciou seu segundo mandato à frente da Casa Branca.

A visita do chanceler brasileiro à Casa Branca ocorreu em um momento de diminuição das tensões entre Brasília e Washington, após o encontro inesperado entre Trump e Lula em Nova York, durante a 80ª Assembleia Geral da ONU.

Na ocasião, os dois líderes conversaram brevemente nos bastidores, onde o republicano destacou a “ótima química” entre ele e Lula, abrindo caminho para o início de um diálogo bilateral.

Tarifas e sanções

Nos últimos meses, o governo brasileiro enfrentou tarifas e sanções impostas pelo governo norte-americano, incluindo uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a inclusão do nome de Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky.

A pressão do governo de Trump não teve somente motivação comercial, mas também política. O norte-americano já afirmou que o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros é, em parte, uma resposta ao caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost