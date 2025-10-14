14/10/2025
Lula entrega ao Papa livro sobre os Ashaninka, povo indígena do Acre; veja na coluna da Jackie

A fotografia que ilustra o livro traz o líder Antônio Piyãko, cacique da aldeia Apiwtxa

Artista Leila Pinheiro prestigia lançamento de livro com toque acreano no Rio

A escritora Manoela Queiroz Bacelar e a artista Leila Pinheiro

A intelectualidade carioca e a comunidade acreana residente no Rio de Janeiro marcaram presença no lançamento do livro infantil “12 Coisas que a Criança Sabe que Existem“, ocorrido no dia 5 de outubro, na Livraria da Travessa, localizada no bairro de Botafogo. A noite ganhou um brilho especial com a presença da consagrada cantora e compositora Leila Pinheiro, que fez questão de prestigiar o lançamento da obra.

O livro é fruto de uma sensível parceria: a autoria é da cearense Manoela Queiroz Bacelar, advogada e vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, e a arte leva a assinatura do talentoso artista plástico acreano Fernando França. Radicado em Fortaleza há 42 anos, França continua a levar o nome do Acre para os grandes centros culturais do país e do mundo. Veja quem esteve por lá!

A escritora cearense Manoela Queiroz Bacelar e o artista acreano Fernando França

Fernanda Teles, Marilia e Manoela Bacelar, Fernando França e Dulce Vasconcelos

Os acreanos Patrícia, Francisco e Antônio Coube e Jully Brandão com o amigo Fernando França

Os autores com Max Perlingeiro, Marília Machado, Olívia Perlingeiro, Ricardo, Viviane Falcão e Joaquim Falcão

Jom Toby Azulay, Carlos Freitas, Marcos Veras, Belinha Veras e Ricardo Bacelar com os anfitriões

João Torres de Melo e Christine Ruta com Fernando e Manoela

Manoela, Fernando, Fábio Scarano, Anna e Ricardo Bacelar

Vaticano recebe a força da Amazônia no encontro de Lula com o Papa Leão XIV

Em um encontro de relevância internacional, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com Sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano, nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. A reunião, marcada por conversas sobre religião, fé e os grandes desafios globais do Brasil, ganhou um toque especial de diplomacia cultural e valorização da Amazônia.

Como presente ao Pontífice, Lula entregou um livro em destaque sobre o povo Ashaninka, etnia indígena do Acre, com sua luta pela floresta, se tornou um símbolo de resistência e sabedoria. A fotografia que ilustra o livro traz o líder Antônio Piyãko, cacique da aldeia Apiwtxa, referência na defesa da floresta e dos direitos dos povos indígenas. Ele é pai dos líderes Francisco Piyãko — coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), Benke, Moisés e Isaac Piyãko, que foi prefeito de Marechal Thaumaturgo por dois mandatos e atual coordenador do Dsei Alto Juruá.

Lula e a acreana Marina Silva na inauguração do Museu das Amazônias, em Belém

A agenda presidencial do dia 3 de outubro em Belém do Pará foi marcada pela inauguração de um importante legado cultural e científico para a região: o Museu das Amazônias (MAZ). O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou a solenidade que faz parte do conjunto de entregas em apoio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

O novo espaço cultural é fruto de uma valiosa parceria entre o centenário Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que uniram expertise técnica e administrativa. A ministra acreana Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e a ministra baiana Margareth Menezes (Cultura) estiveram presentes, confirmando a relevância do museu como um novo polo de ciência, cultura e visibilidade para a Amazônia. O MAZ promete ser uma vitrine da sociobiodiversidade e da pluralidade da região para o mundo.

O Presidente Lula esteve ao lado de figuras notáveis, como o diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas Jr.

O roteirista e diretor de cinema Estevão Ciavatta, um amigo do Acre e ativista das causas ambientais, na companhia das ministras Marina Silva e Margareth Menezes

Força empresarial acreana no Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025

A edição 2025 do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo foi uma noite de celebração ao talento e à força empresarial do Acre. Promovido pela Acisa e Conjove, o evento foi realizado no Gran Reserva e reuniu autoridades, empresários e personalidades, tendo como ponto alto a emocionante homenagem à memória do empresário Rodrigo Severiano Pires, que dá nome ao prêmio, com a presença de seus pais e familiares, que recebera os aplausos e carinho do público: Juliana SeverianoGilberto e Estela Pires, entre outros.

Os talentos premiados nas seis categorias foram as jovens empresárias Juliana Pejon e Rayssa Alves, na Made In Acre, na categoria Responsabilidade Sociombiental; a pioneira empresária de moda Iris Tavares, na categoria Inovação em Gestão Empresarial, representada no evento pela sua filha Júlia Tavares e o genro Aldo CalescoPâmela Ferreira da Silva, da Brumed Rio Branco, na categoria Empreendedorismo Feminino; João Paulo Magalhães, do Grupo Deck Restaurantes, na categoria Transformação Digital nos Negócios; Lidianne Cabral, da Associação de Mulheres Empreendedoras Elas Fazem Acontecer Acre, venceu na categoria Atuação em Redes e Associativismo; e Júlia Carolina Oliveira Lemos, do Grupo Quero Pra mim, na categoria Revelação Empresarial. As fotos são de Messias Apolinário, para o Grupo SANS.

Parabéns para a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, e a presidente do Conjove, Karenna Lima, que foram as idealizadoras da cerimônia e anfitriãs do evento.

Brilhou a trajetória das jovens e belas empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon, da Made In Acre, que venceram na categoria Responsabilidade Socioambiental. Uma inspiração!

O casal Aldo Calesco e Júlia Tavares representou a pioneira empresa Iris Tavares, vencedora na categoria Inovação em Gestão. Ela merece muito!

Empresária Júlia Tavares com o colunista social Nonato Vianna e a advogada Socorro Rodrigues

Momento da homenagem à memória do empresário Rodrigo Pires, que deu nome ao prêmio, representado no evento por sua família

A grande liderança em empreendedorismo feminino com a Associação de Mulheres Empreendedoras Elas Fazem Acontecer Acre, Lidianne Cabral, foi a mais votada de todas as categorias e recebeu a premiação na categoria Atuação em Redes e Associativismo das mãos da diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente

O senador Sérgio Petecão prestigiou o evento. Na foto, com Patrícia Parente, Karenna Lima e Patrícia Dossa

Colunista Claudinha Souza com o influenciador digital Cris Câmara

A elegância do querido casal Fabíola Pinheiro – aniversariante de hoje (14 de outubro) – e Lauro Santos, colunista Roberta Lima e anfitriãs do evento

Patrícia e Karenna com os colunistas Moisés Alencastro e Roberta Lima (mãe da Kaká)

Noite de sabores e amizade no Point do Pato

Em um encontro marcado pela boa gastronomia, a chef Socorro Jorge recebeu no último dia 22 de setembro, no Point do Pato, os colunistas da Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos). O motivo da reunião foi a celebração dos aniversariantes dos meses de agosto e setembro: Jackie Pinheiro, Vagno Di Paula e Kelly Kley.

A chef Socorro Jorge caprichou e serviu um jantar especial, à altura de seus convidados. No menu, o destaque regional ficou por conta de um prato ousado: o peixe dos visitantes (ao molho de castanha do Brasil, acompanhado de bananas da terra assadas e arroz com aviú e jambu), uma verdadeira viagem de sabores amazônicos. A tradição da casa também marcou presença com a irresistível costela de tambaqui crocante. Para adoçar e encerrar a noite com chave de ouro, o delicioso bolo de parabéns ficou a cargo da Meninas Doceria.

Moisés Alencastro, Kelly Kley, Vagno Di Paula, a anfitriã Socorro Jorge, Jackie, Roberta Lima, Giuliana evangelista e Nonato Vianna

Colunistas Nonato Vianna, Kelly Kley, Vagno Di Paula, Beth Passos, Jackie, Roberta Lima e Moisés Alencastro com a chef Socorro Jorge

 Colunista Vagno Di Paula recebe amigos colunistas em sua casa

O colunista social Vagno Di Paula abriu as portas de sua residência, no último dia 25 de setembro, para um encontro que reuniu os colegas colunistas. O evento serviu para apresentar sua casa, que passou por uma bem-sucedida reforma. O ponto alto da noite foi a gastronomia regional. Cozinheiro de mão cheia, ele preparou e serviu aos seus convidados um saboroso jantar com o prato rabada no tucupi, uma iguaria que celebrou a culinária acreana. A noite de confraternização também contou com presenças especiais da chef Socorro Jorge e da terapeuta amiga Ana Ferreira, que se juntaram à celebração e levaram deliciosas sobremesas, garantindo o toque final de doçura e afeto ao encontro. Uma noite de casa nova, boa mesa e amizade fortalecida.

Porto Alegre no Acre: casal visita família Mello em Rio Branco

Rio Branco recebeu, entre os dias 25 e 27 de setembro, a ilustre visita do casal Olga e Hipérides Mello, que veio de Porto Alegre (RS) para reencontrar familiares. Natural de Xapuri e oriundo da tradicional família Mello, Hipérides Mello deixou o Acre ainda jovem, mas levou consigo a determinação que o fez vencer na vida após estudos em Manaus e no Rio de Janeiro, onde deu início à sua trajetória profissional. Arrimo de família, ele constituiu a sua própria ao lado da gaúcha Olga em Porto Alegre, cidade onde reside até hoje.

Com um currículo de peso, Hipérides Mello é uma figura de destaque nacional e regional no Sul, tendo sido Secretário Nacional do MEC e Secretário de Educação do Rio Grande do Sul. A visita, ainda que breve, certamente renovou os laços do casal com suas raízes e com o carinho dos parentes acreanos.

Jornalista Tylara Pinheiro em missão no Acre

Em agenda de trabalho pela capital acreana, a jornalista Tylara Pinheiro, que integra a assessoria de imprensa da Apex-Brasil, aproveitou a estadia para matar as saudades da família e dos amigos.

Em um agradável intervalo no dia 27 de setembro, Tylara esteve com amigos para um almoço na Casa do Rio, celebrando a amizade com Rayssa Alves, Anna Biatriz Melo, Jackie e César Farias. O encontro foi a oportunidade perfeita não só para colocar o papo em dia, mas também para que ela amenizasse a saudade da saborosa e única culinária acreana. Um reencontro cheio de afeto e sabores locais!

Laços de família: Point do Pato lança o “Peixe da Rob”

Colunistas Moisés Alencastro, Roberta Lima, Jackie, Márcia Abreu e Nonato Vianna com a chef Socorro Jorge, seu filho Luiz Henrique e a nora Suziely Cabral

O Point do Pato inovou mais uma vez no dia 7 de outubro com o lançamento do prato “Peixe da Rob”, uma homenagem à colunista social Roberta Lima. O prato é uma verdadeira joia da culinária familiar, cuja receita original é da matriarca Beth Lima. A iguaria, agora incorporada ao menu do restaurante, é um delicioso filé de pirarucu e peixe selados no azeite, envoltos em um sedutor molho de camarão defumado e curry.

O evento, que celebrou a parceria e a amizade, foi finalizado em grande estilo com o regional e irresistível creme de cupuaçu da casa. Mais uma vez, a chef Socorro Jorge mostrou não só seu talento inquestionável na cozinha, mas também sua maestria em receber com calor e sofisticação. Parabéns pela novidade!

