Lula entrega ao Papa livro sobre os Ashaninka, povo indígena do Acre; veja na coluna da Jackie

Artista Leila Pinheiro prestigia lançamento de livro com toque acreano no Rio

A intelectualidade carioca e a comunidade acreana residente no Rio de Janeiro marcaram presença no lançamento do livro infantil “12 Coisas que a Criança Sabe que Existem“, ocorrido no dia 5 de outubro, na Livraria da Travessa, localizada no bairro de Botafogo. A noite ganhou um brilho especial com a presença da consagrada cantora e compositora Leila Pinheiro, que fez questão de prestigiar o lançamento da obra.

O livro é fruto de uma sensível parceria: a autoria é da cearense Manoela Queiroz Bacelar, advogada e vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, e a arte leva a assinatura do talentoso artista plástico acreano Fernando França. Radicado em Fortaleza há 42 anos, França continua a levar o nome do Acre para os grandes centros culturais do país e do mundo. Veja quem esteve por lá!

Vaticano recebe a força da Amazônia no encontro de Lula com o Papa Leão XIV

Em um encontro de relevância internacional, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve com Sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano, nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. A reunião, marcada por conversas sobre religião, fé e os grandes desafios globais do Brasil, ganhou um toque especial de diplomacia cultural e valorização da Amazônia.

Como presente ao Pontífice, Lula entregou um livro em destaque sobre o povo Ashaninka, etnia indígena do Acre, com sua luta pela floresta, se tornou um símbolo de resistência e sabedoria. A fotografia que ilustra o livro traz o líder Antônio Piyãko, cacique da aldeia Apiwtxa, referência na defesa da floresta e dos direitos dos povos indígenas. Ele é pai dos líderes Francisco Piyãko — coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), Benke, Moisés e Isaac Piyãko, que foi prefeito de Marechal Thaumaturgo por dois mandatos e atual coordenador do Dsei Alto Juruá.

Lula e a acreana Marina Silva na inauguração do Museu das Amazônias, em Belém

A agenda presidencial do dia 3 de outubro em Belém do Pará foi marcada pela inauguração de um importante legado cultural e científico para a região: o Museu das Amazônias (MAZ). O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou a solenidade que faz parte do conjunto de entregas em apoio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

O novo espaço cultural é fruto de uma valiosa parceria entre o centenário Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que uniram expertise técnica e administrativa. A ministra acreana Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e a ministra baiana Margareth Menezes (Cultura) estiveram presentes, confirmando a relevância do museu como um novo polo de ciência, cultura e visibilidade para a Amazônia. O MAZ promete ser uma vitrine da sociobiodiversidade e da pluralidade da região para o mundo.

Força empresarial acreana no Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025

A edição 2025 do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo foi uma noite de celebração ao talento e à força empresarial do Acre. Promovido pela Acisa e Conjove, o evento foi realizado no Gran Reserva e reuniu autoridades, empresários e personalidades, tendo como ponto alto a emocionante homenagem à memória do empresário Rodrigo Severiano Pires, que dá nome ao prêmio, com a presença de seus pais e familiares, que recebera os aplausos e carinho do público: Juliana Severiano, Gilberto e Estela Pires, entre outros.

Os talentos premiados nas seis categorias foram as jovens empresárias Juliana Pejon e Rayssa Alves, na Made In Acre, na categoria Responsabilidade Sociombiental; a pioneira empresária de moda Iris Tavares, na categoria Inovação em Gestão Empresarial, representada no evento pela sua filha Júlia Tavares e o genro Aldo Calesco; Pâmela Ferreira da Silva, da Brumed Rio Branco, na categoria Empreendedorismo Feminino; João Paulo Magalhães, do Grupo Deck Restaurantes, na categoria Transformação Digital nos Negócios; Lidianne Cabral, da Associação de Mulheres Empreendedoras Elas Fazem Acontecer Acre, venceu na categoria Atuação em Redes e Associativismo; e Júlia Carolina Oliveira Lemos, do Grupo Quero Pra mim, na categoria Revelação Empresarial. As fotos são de Messias Apolinário, para o Grupo SANS.

Noite de sabores e amizade no Point do Pato

Em um encontro marcado pela boa gastronomia, a chef Socorro Jorge recebeu no último dia 22 de setembro, no Point do Pato, os colunistas da Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos). O motivo da reunião foi a celebração dos aniversariantes dos meses de agosto e setembro: Jackie Pinheiro, Vagno Di Paula e Kelly Kley.

A chef Socorro Jorge caprichou e serviu um jantar especial, à altura de seus convidados. No menu, o destaque regional ficou por conta de um prato ousado: o peixe dos visitantes (ao molho de castanha do Brasil, acompanhado de bananas da terra assadas e arroz com aviú e jambu), uma verdadeira viagem de sabores amazônicos. A tradição da casa também marcou presença com a irresistível costela de tambaqui crocante. Para adoçar e encerrar a noite com chave de ouro, o delicioso bolo de parabéns ficou a cargo da Meninas Doceria.

Colunista Vagno Di Paula recebe amigos colunistas em sua casa

O colunista social Vagno Di Paula abriu as portas de sua residência, no último dia 25 de setembro, para um encontro que reuniu os colegas colunistas. O evento serviu para apresentar sua casa, que passou por uma bem-sucedida reforma. O ponto alto da noite foi a gastronomia regional. Cozinheiro de mão cheia, ele preparou e serviu aos seus convidados um saboroso jantar com o prato rabada no tucupi, uma iguaria que celebrou a culinária acreana. A noite de confraternização também contou com presenças especiais da chef Socorro Jorge e da terapeuta amiga Ana Ferreira, que se juntaram à celebração e levaram deliciosas sobremesas, garantindo o toque final de doçura e afeto ao encontro. Uma noite de casa nova, boa mesa e amizade fortalecida.

Porto Alegre no Acre: casal visita família Mello em Rio Branco

Rio Branco recebeu, entre os dias 25 e 27 de setembro, a ilustre visita do casal Olga e Hipérides Mello, que veio de Porto Alegre (RS) para reencontrar familiares. Natural de Xapuri e oriundo da tradicional família Mello, Hipérides Mello deixou o Acre ainda jovem, mas levou consigo a determinação que o fez vencer na vida após estudos em Manaus e no Rio de Janeiro, onde deu início à sua trajetória profissional. Arrimo de família, ele constituiu a sua própria ao lado da gaúcha Olga em Porto Alegre, cidade onde reside até hoje.

Com um currículo de peso, Hipérides Mello é uma figura de destaque nacional e regional no Sul, tendo sido Secretário Nacional do MEC e Secretário de Educação do Rio Grande do Sul. A visita, ainda que breve, certamente renovou os laços do casal com suas raízes e com o carinho dos parentes acreanos.

Jornalista Tylara Pinheiro em missão no Acre

Em um agradável intervalo no dia 27 de setembro, Tylara esteve com amigos para um almoço na Casa do Rio, celebrando a amizade com Rayssa Alves, Anna Biatriz Melo, Jackie e César Farias. O encontro foi a oportunidade perfeita não só para colocar o papo em dia, mas também para que ela amenizasse a saudade da saborosa e única culinária acreana. Um reencontro cheio de afeto e sabores locais!

Laços de família: Point do Pato lança o “Peixe da Rob”

O Point do Pato inovou mais uma vez no dia 7 de outubro com o lançamento do prato “Peixe da Rob”, uma homenagem à colunista social Roberta Lima. O prato é uma verdadeira joia da culinária familiar, cuja receita original é da matriarca Beth Lima. A iguaria, agora incorporada ao menu do restaurante, é um delicioso filé de pirarucu e peixe selados no azeite, envoltos em um sedutor molho de camarão defumado e curry.

O evento, que celebrou a parceria e a amizade, foi finalizado em grande estilo com o regional e irresistível creme de cupuaçu da casa. Mais uma vez, a chef Socorro Jorge mostrou não só seu talento inquestionável na cozinha, mas também sua maestria em receber com calor e sofisticação. Parabéns pela novidade!