lula-escolhe-jorge-messias,-da-agu,-para-ocupar-vaga-de-barroso-no-stf,-diz-site

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu indicar o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada por pelo menos cinco auxiliares e aliados do petista à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, nesta quinta-feira (16/10).

Barroso se aposentou antecipadamente aos 67 anos, oito anos antes da idade limite de 75 anos. A nomeação de Messias deve ser oficializada por Lula nas próximas horas. Após o anúncio, o ministro será sabatinado pelo Senado, que decidirá se aprova ou não a indicação.

Ivo Herzog, filho de Vladimir, e Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) Advogado-geral da União, Jorge Messias Jorge Messias, advogado-geral da União do governo Lula

Após a publicação da matéria pelo Metrópoles, Messias negou ter recebido convite formal. “Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, afirmou à coluna de Gadelha.

A escolha de Messias era considerada a mais provável entre os nomes avaliados pelo presidente e contava com forte apoio de lideranças do PT. Segundo interlocutores, Lula priorizou a relação de confiança e a afinidade pessoal que mantém com o atual chefe da AGU.

Procurador da Fazenda Nacional desde 2007, Jorge Messias tem 45 anos e poderá permanecer no STF por até 30 anos, caso tenha seu nome aprovado. No terceiro mandato de Lula, ele ocupa o comando da Advocacia-Geral da União desde janeiro de 2023. Antes disso, foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência durante o governo Dilma Rousseff.

Com a decisão, o presidente deixou de lado outras opções ventiladas nos bastidores, como o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era defendido por ministros do Supremo, entre eles Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.