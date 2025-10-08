Lula exalta ação da PF contra abuso sexual infantil: “Limpeza no país”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que a megaoperação da Polícia Federal (PF) para identificar e prender envolvidos em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet, deflagrada na manhã desta quarta-feira (8/10), representa uma “limpeza” no país. O petista também disse que “não falta gente safada” para “fazer coisa errada”.

“Hoje aconteceu outra coisa fantástica, que não é climática, mas é uma limpeza nesse país. […] Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, na periferia, nos bairros pobres desse país, nas cidades, na classe média. Porque não falta é gente safada nesse país para fazer coisa errada”, afirmou Lula.

A declaração foi dada durante a 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, em Luziânia (GO).

“Essa gente tem que ir para a cadeia e isso faz parte da limpeza climática que a gente quer fazer”, completou o presidente.

Na ocasião, Lula foi acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

Megaoperação da PF

A operação da corporação já resultou na prisão em flagrante de 55 pessoas envolvidas na prática de abuso sexual infantil, principalmente pela internet. Até o momento, também foram realizadas duas apreensões de menores e o resgate de duas vítimas.

As ações são conduzidas pela PF em todos os estados do país e contam com o apoio da Polícia Civil de 16 unidades da federação, que cumprem 182 mandados de busca. Elas seguem em andamento.

Ao todo, participam da Operação Nacional Proteção Integral III 617 policiais federais e 273 policiais civis do país.