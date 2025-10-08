Lula exonera ministros para votação da MP do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou nesta quarta-feira (8/10) três ministros do governo que também são deputados federais para a votação da Medida Provisória (MP) 1.303, conhecida como MP do IOF.

Foram exonerados os ministros André Fufuca (PP-MA), do Esporte, Celso Sabino (União-PA), do Turismo, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Portos e Aeroportos. Eles voltam aos cargos depois da votação.

Lula e Randolfe Rodrigues Foto: Ricardo Stuckert Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro do Turismo, Celso Sabino Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo Lula em entrevista à jornalistas na ONU antes de embarcar de volta para Brasília Reprodução: YouTube/CanalGov Celso Sabino e Lula Foto: Ricardo Stuckert

Mais cedo, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT/AP), advertiu que, caso a proposta não seja votada até o fim do dia, o governo será obrigado a contingenciar entre R$ 7 bilhões e R$ 10 bilhões em emendas parlamentares.