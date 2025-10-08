08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Lula exonera ministros para votação da MP do IOF

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-exonera-ministros-para-votacao-da-mp-do-iof

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou nesta quarta-feira (8/10) três ministros do governo que também são deputados federais para a votação da Medida Provisória (MP) 1.303, conhecida como MP do IOF.

Foram exonerados os ministros André Fufuca (PP-MA), do Esporte, Celso Sabino (União-PA), do Turismo, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Portos e Aeroportos. Eles voltam aos cargos depois da votação.

Veja as fotos

Foto: Ricardo Stuckert
Lula e Randolfe RodriguesFoto: Ricardo Stuckert
Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro do Turismo, Celso SabinoFoto: Brenno Carvalho/Agência O Globo
Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula em entrevista à jornalistas na ONU antes de embarcar de volta para BrasíliaReprodução: YouTube/CanalGov
Foto: Ricardo Stuckert
Celso Sabino e LulaFoto: Ricardo Stuckert

Leia Também

Mais cedo, o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT/AP), advertiu que, caso a proposta não seja votada até o fim do dia, o governo será obrigado a contingenciar entre R$ 7 bilhões e R$ 10 bilhões em emendas parlamentares.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost