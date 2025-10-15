Lula faz piada sobre Trump: “Não rolou química, rolou petroquímica”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar com bom humor nesta quarta-feira (15) do encontro que teve com Donald Trump na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro, e do telefonema com o líder norte-americano no último dia 6.

“Sabe, não pintou química [com Trump], pintou uma indústria petroquímica”, disse Lula aos risos durante cerimônia de comemoração do Dia dos Professores no Rio de Janeiro.

Em seguida, o chefe do Planalto declarou que uma conversa entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deve ocorrer na quinta-feira (16).

“Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação e eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, é química”, afirmou o mandatário.

O analista da CNN Brasil Caio Junqueira antecipou na terça-feira (14) que lideranças do setor privado foram informadas por integrantes do governo que o encontro entre Vieira e Rubio ocorreria amanhã.

No entanto, procurado pela reportagem, o Itamaraty havia dito que não iria se antecipar aos anfitriões em antecipar a divulgação da data e horário do encontro.

Em 23 de setembro, discursando na sede das Nações Unidas em Nova York, Trump declarou ter tido uma “química excelente” numa rápida conversa com Lula. Na ocasião, o mandatário norte-americano destacou também que abraçou o líder brasileiro.

Duas semanas depois, Lula e Trump conversaram sobre as tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros. A chamada, que durou cerca de 30 minutos, teve “tom amigável” e foi positiva, conforme reiterado por integrantes do governo e pelo próprio presidente brasileiro.

