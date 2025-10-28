Lula incomunicável durante a megaoperação no Rio

O presidente Lula estava incomunicável durante praticamente toda a megaoperação no Rio de Janeiro que mirou o Comando Vermelho e acabou resultando na morte de mais de 60 pessoas, nesta terça-feira (28/10).
Durante a ação, Lula estava voando da Malásia para Brasília. O petista viajou no KC-30 da Aeronáutica. Trata-se de um Airbus A330-200 que, diferentemente do avião presidencial (VC-1), não tem sistema de internet e telefone.
O presidente optou por viajar no KC-30 por ele ter uma autonomia maior do que o chamado “Aero Lula”. O avião permitiu ao petista ir da Malásia para Brasília com apenas uma escala em Joanesburgo, capital da África do Sul.
Lula decolou de Kuala Lumpur na manhã da terça-feira, noite da segunda-feira (27/10) no Brasil. A previsão é de que o chefe do Palácio do Planalto pouse na capital federal por volta das 21h da terça.
Com Lula incomunicável, restou ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) comandar a reação do governo federal à crise.
Em entrevista pela manhã, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), chegou a acusar o governo Lula de negar ajuda para operações policiais no Rio. Ele disse ainda que o estado estava “sozinho” na operação da terça-feira.
Após reações no governo, Castro ligou para Gleisi e modulou o tom. “Ele disse que não criticou o governo e explicou que esclareceu que o governo federal não participou (da operação) porque ele não pediu ajuda”, relatou a ministra.