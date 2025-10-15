Lula ironiza conversa com Trump: “Não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica”

Após confirmar nesta quarta-feira (15/10) que representantes do Brasil e dos Estados Unidos terão uma nova rodada de negociações nesta quinta (16/10), em Washington, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o discurso em um evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia do Professor, para comentar, de forma bem-humorada, a recente conversa telefônica com o ex-presidente Donald Trump. A reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, tem como pauta central o chamado “tarifaço” e as sanções impostas por Washington a autoridades brasileiras.

Segundo Lula, a ligação foi marcada por um clima de descontração, apesar do histórico de divergências entre eles. “Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente ‘estava de mal’. Tinha gerado uma química na ONU. Então, ele me ligou e eu falei: ‘Presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia’”, contou.

Lula em entrevista à jornalistas na ONU antes de embarcar de volta para Brasília. Donald Trump assistindo Lula discursar na ONU. Trump fala de Lula na ONU. Pronunciamento de Lula na TV sobre soberania do Brasil após anúncio de Trump. "O Pix é nosso, my friend" governo reage com ironia à investigação comercial dos EUA.

Durante o telefonema, Lula brincou com o fato de ambos estarem prestes a completar 80 anos de idade. “Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer dia 14 de julho. Significa que sou 8 meses mais velho que você. Então vamos nos tratar por ‘você’, sem liturgia. E comecei a falar o que eu achava que tinha que falar. Não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica”, ironizou, em referência à expressão usada pelo republicano na ONU ao descrever a boa sintonia entre os dois presidentes. De acordo com Lula, o diálogo marca uma retomada diplomática após meses de tensão comercial.

O presidente americano havia dito recentemente que teve uma “química excelente” com o brasileiro, o que, segundo diplomatas, sinalizou uma abertura para o diálogo bilateral. As tratativas desta quinta-feira (16/10) devem explorar não apenas as tarifas, mas também outros temas sensíveis, como a política do Brasil no Brics e a proposta de criação de uma moeda comum entre os países do bloco.

Fontes próximas ao Itamaraty afirmam, segundo o portal g1, que a reunião entre Rubio e Vieira é vista como um primeiro passo para reconstruir as pontes políticas e comerciais entre as duas nações. O gesto, segundo o Planalto, demonstra disposição de ambos os lados para “baixar a temperatura” das divergências recentes.

As declarações de Lula ocorreram durante o lançamento da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, na capital fluminense. O documento, segundo o governo, vai garantir benefícios e descontos a professores de todo o país.