Lula lamenta mortos e feridos em acidente de ônibus em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado (18/10) o grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. O veículo transportava 40 pessoas e 17 morreram.

“Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas”, escreveu o mandatário em sua conta no X. “Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor“, completou.

Grave acidente

De acordo com informações da PRF, o ônibus acessou a contramão e atingiu rochas que estavam às margens da rodovia.

Em seguida, o condutor conseguiu retornar ao sentido correto, mas colidiu novamente em um barranco de areia antes de tombar.

O trecho é conhecido como Serra dos Ventos.

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (17/10).

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.

Segundo a PRF, alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que parte deles poderia estar sem cinto de segurança. O número exato de feridos ainda não foi confirmado.

No hospital

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde nos municípios de Paranatama, Iati e Garanhuns. O Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, disse que recebeu 17 pacientes.

Entre os atendidos, dois estão em estado grave. Os demais permanecem em observação na unidade.

De acordo com o policial rodoviário Luciano Holanda, chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, o ônibus era fretado, contava com autorização válida para transporte e foi contratado especificamente para essa viagem.

Identificação dos corpos

De acordo com a empresa baiana BF Turismo, contratada para realizar a viagem, os passageiros são das cidades de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba, em Minas Gerais; e Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana, na Bahia.

Ainda segundo a SDS, por serem vítimas da Bahia e de Minas Gerais, a identificação será feita por meio de fichas papiloscópicas, que contêm dados como impressões digitais, nome, filiação e RG. Esses documentos serão enviados pelos institutos desses estados.