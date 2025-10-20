Lula lança programa para reforma de casas populares; veja os detalhes

20/10/2025
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta segunda-feira (20/10), o programa Reforma Casa Brasil, que oferecerá até R$ 40 bilhões em crédito para reforma de casas em todo o país.

A iniciativa é gerida pelos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa Econômica Federal e será lançada em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Como vai funcionar

O programa é voltado para famílias que já têm imóveis e precisam realizar melhorias, seja por problemas estruturais ou necessidade de adequação. Nesse sentido, poderão ser feitas obras como troca de telhados, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, além de ampliação de cômodos.

O governo disponibilizará R$ 30 bilhões do Fundo Social para famílias com renda de até R$ 9,6 mil. Aquelas que recebem acima deste valor, terão R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), por meio da Caixa. No total, serão R$ 40 bilhões em financiamento.

O Reforma Casa Brasil dividirá os beneficiários por faixas de renda familiar, com juros mais baixos que os praticados no mercado.

  • Faixa 1, com renda familiar bruta de até R$ 3,2 mil, o juro será de 1,17% ao mês.
  • Faixa 2, com renda familiar bruta de R$ 3.200,01 a R$ 9,6 mil, o juro será de 1,95% ao mês.

O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) vai dar suporte aos financiamentos da faixa 1 em caso de inadimplência.

Os beneficiários só poderão contratar um financiamento por vez, com prazo de amortização entre 24 e 60 meses, ou de 2 a 5 anos. O valor da parcela será limitado a 25% da renda familiar.

De acordo com o governo, a meta inicial é de 1,5 milhão de contratações.

