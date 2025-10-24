24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Lula libera agenda para Trump na Malásia e diz que não vetará assuntos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-libera-agenda-para-trump-na-malasia-e-diz-que-nao-vetara-assuntos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou espaço na agenda para um eventual encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia, no próximo domingo (26/10). O petista também afirmou que não vetará assuntos na eventual conversa com o republicano.

Informações preliminares do governo brasileiro indicam uma janela de oportunidade semelhante à deixada pela Casa Branca. Ambos terão tempo “livre” no mesmo horário no domingo, antes do jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia no contexto da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lula tem uma série de compromissos, mas o último está previsto para as 15h. Será uma reunião fechada com empresários brasileiros e malaios. Depois disso, a agenda fica totalmente livre, na expectativa do encontro com Donald Trump.

O republicano adotou estratégia semelhante. Ele divulgou sua prévia de compromissos sem encontro previsto com Lula, mas deixou uma longa janela de oportunidade. Às 15h30 ele assina acordos com os primeiros-ministros do Camboja e da Tailândia. Em seguida, está previsto  somente o jantar às 19h30 com os líderes da Asean.

Lula quer encontro

O presidente passou pela Indonésia antes de embarcar para a Malásia. Lá, reforçou seu interesse no encontro, apesar de ele não estar confirmado, e disse que não vetará assuntos.

Leia também

“Se eu não acreditasse que é possível chegar a acordo, eu não faria reunião. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, estou aberto a discutir qualquer assunto. Não existe veto a nenhum assunto”, disse Lula.

Nesse sentido, o petista disse que o Brasil “tem interesse em recolocar a verdade na mesa”. Ele citou que é preciso “mostrar que os EUA não é deficitário” e também apresentar contra-argumentos às punições da Casa Branca a ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Trump promoveu um tarifaço de 50% a produtos brasileiros por questões econômicas e políticas. Ele considera que o Brasil persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu aliado, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

“Tenho toda disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. Eu quero provar isso com números”, afirmou o presidente.

Lula ainda comentou que não há assunto proibido e que pretende abordar a situação dos ministros do STF sancionados pelos EUA. “Quero discutir um pouco a punição que foi dada a ministros brasileiros da Suprema Corte”.

O petista ainda indicou que pretende usar a inflação dos alimentos nos EUA na negociação: “Não há nenhum sentido a gente tomar medidas que possam prejudicar alguém. O presidente Trump sabe que o preço da carne lá está muito alto, é preciso baixar o preço da carne, sabe que o cafezinho vai ficando caro”, disse.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost