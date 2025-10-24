24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Lula lista assuntos que serão discutidos em reunião com Trump. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-lista-assuntos-que-serao-discutidos-em-reuniao-com-trump.-video

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou, nesta sexta-feira (24/10), que “não haverá veto” a qualquer assunto durante a reunião que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro deve ocorrer no domingo (26/10).

Em entrevista a jornalistas ao final da visita à Indonésia, o petista comentou pontos que gostaria de discutir com o chefe da Casa Branca. Ele afirmou que quer mostrar números que comprovam que houve “equívoco” nas tarifas de 50% aplicadas ao Brasil, além das sanções impostas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tenho toda disposição em defender os interesses do Brasil, e mostrar que houve equívoco nas taxações. E eu quero provar isso com números, de que houve um equívoco nas taxações. E também quero discutir um pouco a punição que foi dada a ministros brasileiros da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento”, disse.

O presidente também afirmou que as tensões na Venezuela, assim como os conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia, podem entrar na discussão.

Leia também

“Eu quero ter a oportunidade de dizer para o Trump o que o Brasil espera dos Estados Unidos e dizer para ele o que o Brasil tem para oferecer. Eu já disse por telefone: ‘não existe veto a nenhum assunto’. Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos Estados Unidos. Não tem nenhum veto. Portanto, vai ser uma reunião livre”, frisou.

“Podemos discutir de Gaza à Ucrânia, à Rússia, Venezuela, a minerais críticos, terras raras. Podemos discutir qualquer assunto”, prosseguiu o petista.

Lula desembarcou na Kuala Lumpur na madrugada desta sexta (tarde na Malásia), onde participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A expectativa da viagem gira em torno do encontro entre Lula e Trump, após os dois conversarem por telefone no início do mês.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost