Lula lista assuntos que serão discutidos em reunião com Trump. Vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou, nesta sexta-feira (24/10), que “não haverá veto” a qualquer assunto durante a reunião que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro deve ocorrer no domingo (26/10).

Em entrevista a jornalistas ao final da visita à Indonésia, o petista comentou pontos que gostaria de discutir com o chefe da Casa Branca. Ele afirmou que quer mostrar números que comprovam que houve “equívoco” nas tarifas de 50% aplicadas ao Brasil, além das sanções impostas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Tenho toda disposição em defender os interesses do Brasil, e mostrar que houve equívoco nas taxações. E eu quero provar isso com números, de que houve um equívoco nas taxações. E também quero discutir um pouco a punição que foi dada a ministros brasileiros da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento”, disse.

O presidente também afirmou que as tensões na Venezuela, assim como os conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia, podem entrar na discussão.

“Eu quero ter a oportunidade de dizer para o Trump o que o Brasil espera dos Estados Unidos e dizer para ele o que o Brasil tem para oferecer. Eu já disse por telefone: ‘não existe veto a nenhum assunto’. Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos Estados Unidos. Não tem nenhum veto. Portanto, vai ser uma reunião livre”, frisou.

“Podemos discutir de Gaza à Ucrânia, à Rússia, Venezuela, a minerais críticos, terras raras. Podemos discutir qualquer assunto”, prosseguiu o petista.

Lula desembarcou na Kuala Lumpur na madrugada desta sexta (tarde na Malásia), onde participará da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A expectativa da viagem gira em torno do encontro entre Lula e Trump, após os dois conversarem por telefone no início do mês.