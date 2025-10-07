Lula: “Não vou implorar para nenhum partido estar comigo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a relação com os partidos do Centrão, em meio ao desembarque do União Brasil e do PP da base do governo, e as ameaças de expulsão de ministros vinculados às siglas.

Em entrevista à TV Mirante, gravada nessa terça-feira (6/10) e veiculada na manhã de quarta (7/10), o petista afirmou que não vai “implorar” pelo apoio das siglas nas próximas eleições.

Leia também

“Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo. Eu não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Não, vai ficar comigo quem quiser”, afirmou o chefe do Planalto.

Lula também disse considerar a expulsão dos ministros Celso Sabino (União-PA), do Turismo, e André Fufuca (PP-MA), do Esporte, “uma bobagem”. Os auxiliares do presidente são pressionados a sair do governo após o anúncio de desembarque. Os ministros resistem em abandonar os cargos, mesmo com o prazo estipulado pelos partidos tendo se esgotado.

Nesta quarta-feira (8/10), a cúpula do União se reunirá para discutir a expulsão de Sabino.

“Eu quero conversar com Fufuca, não quero que ele saia. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. Acho que é um equívoco do PP querer expulsar o Fufuca. Da mesma forma que eu acho que é um equívoco do União Brasil querer expulsar o Sabino. Acho um erro, uma bobagem”, reforçou o presidente.