Lula ofereceu ajuda a Trump para mediar crise com a Venezuela

Escrito por Metrópoles
Kuala Lumpur — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dispôs a mediar o conflito envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, em meio à ofensiva americana contra o tráfico internacional de drogas na América do Sul. O assunto foi abordado em reunião entre o petista e o chefe da Casa Branca, Donald Trump, na Malásia neste domingo (26/10).

“O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor — como já foi no passado — com a Venezuela para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis”, informou o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, após o encontro entre os líderes.

De acordo com o chanceler, o republicano agradeceu o gesto e concordou com a intermediação.

Nos últimos meses, os Estados Unidos vêm promovendo sua presença militar no mar do Caribe, próximo à Venezuela. A justificativa do governo norte-americano é conter o fluxo de entorpecentes que entram no país.

As tensões se intensificaram após Trump sugerir que poderia iniciar uma ofensiva terrestre no território venezuelano. Lula criticou a medida, em uma fala que gerou ruídos por colocar traficantes como “vítimas de usuários”. Após a declaração, o presidente brasileiro se retratou.

