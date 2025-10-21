Lula parabeniza eleição de Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta terça-feira (21/10), a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, eleita pelo Parlamento japonês como a primeira mulher premiê do país.

“Felicito a Sanae Takaichi por sua eleição como Primeira-Ministra do Japão. Brasil e Japão são grandes parceiros com muitas oportunidades para estreitar o relacionamento bilateral, que completa 130 anos em 2025”, declarou o petista em publicação nas redes sociais.

A conservadora derrotou o rival de centro, Shinjiro Koizumi, em um segundo turno na sede do Partido Liberal Democrata (PLD), em Tóquio.

A nova primeira-ministra, de 64 anos, chegou a citar a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, a “dama de ferro”, como inspiração na busca por um Japão “forte e próspero”.

Takaichi tem uma conexão ideológica direta com o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em 2022, e compartilha as visões revisionistas do líder sobre a conduta do Japão em tempos de guerra – uma posição que pode causar atritos com os vizinhos do país.

Em março deste ano, Lula visitou o Japão para fortalecer laços econômicos e comerciais.

A agenda do presidente contou com encontros com o imperador Naruhito e empresários de setores como agronegócio, energia e siderurgia.

Na ocasião, Lula e o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, assinaram 10 acordos e 80 instrumentos de cooperação entre os dois países. O comércio entre Japão e Brasil é de US$ 11 bilhões, mas o brasileiro espera superar a meta de US$ 17 bilhões atingida em 2011, ampliando trocas comerciais e investimentos.