Lula: parcerias entre Brasil e indonésia são promissoras







Em encontro com empresários brasileiros e indonésios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (23) em Jacarta, que são muitas as parcerias promissoras entre os dois países. Ele destacou alguns setores, como o de minerais críticos e o de biocombustíveis.

Lula antecipou que, na COP30, o Brasil apresentará uma proposta de descarbonização do transporte marítimo internacional; e defenderá que se aumente em quatro vezes o uso de combustíveis sustentáveis no planeta.

Notícias relacionadas:

Falando mais diretamente aos investidores estrangeiros, Lula disse que o Brasil apresenta, atualmente, um cenário que congrega estabilidade fiscal, jurídica, econômica e social, o que, segundo ele, garante a previsibilidade que os investidores precisam ter para saber se vale ou não à pena fazer seus investimentos.

“Isso, o Brasil faz questão de oferecer a todo e qualquer investidor que queira investir e ter seu retorno”, disse o presidente brasileiro.

Minerais críticos

Lula lembrou que, apesar de o Brasil ter apenas 30% de sua riqueza mineral devidamente mapeada, já conta com 10% das reservas mundiais de minerais críticos, essenciais para a transição energética.

“A criação de um Conselho Nacional de Minerais Críticos, vinculado à Presidência da República, será um passo para garantir a soberania”, disse.

Nesse sentido, acrescentou o presidente, a experiência indonésia de incentivar o processamento de minério bruto em seu território é um importante exemplo de como atrair investimentos e gerar empregos de maior qualidade.

“Não pretendemos reproduzir a condição de meros exportadores de commodities. Queremos agregar valor em nosso território, com responsabilidade ambiental e respeito às comunidades locais”, complementou.

Bioenergia

Lula lembrou que Brasil e Indonésia são dois dos maiores produtores de bioenergia do mundo.

“Podemos, portanto, criar juntos um mercado global de biocombustíveis. A Organização Marítima Internacional não pode adiar eternamente a decisão de descarbonizar o setor. O biocombustível de etanol é uma alternativa viável e imediatamente disponível”, argumentou o presidente.

Ao lembrar que faltam cerca de 20 dias para a COP 30, em Belém, Lula antecipou que o Brasil apresentará, durante o evento, uma proposta de quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis no planeta.

“Vamos mostrar que é possível promover o desenvolvimento, enfrentar a mudança do clima e proteger as florestas tropicais e sua rica biodiversidade. Podemos expandir a produção de biocombustíveis, sem derrubar uma única árvore”, disse ele ao ressaltar que “não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas”.

Florestas Tropicais

Lula agradeceu o apoio da Indonésia ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, também a ser lançado durante o evento em Belém. “O Brasil fez a sua parte e já anunciou investimento de US$ 1 bilhão no Fundo”.

Segundo Lula, parte desses recursos serão usados para financiar países que mantém suas florestas em pé.

“É o caso dos oito países da América do Sul, bem como da Indonésia e do Congo, entre outros países menores”, disse.

“Se esse fundo funcionar, ninguém mais vai ficar pedindo dinheiro, como se estivesse pedindo esmola, para manter sua floresta de pé, e para evitar que o planeta tenha aquecimento acima de 1,5 grau”, disse ele ao ressaltar que o fundo vai gerar dividendos para quem investe e para quem protege o bioma, oferecendo uma alternativa de renda para quem preserva a floresta.

Segurança alimentar e facilidades comerciais

Lula reiterou também o potencial brasileiro para ajudar na segurança alimentar do povo indonésio, em especial com relação à alimentação escolar, por meio do programa Refeição Nutritiva Gratuita, desenvolvido naquele país.

Disse também que os dois países podem trabalhar para facilitar o comércio e baixar o custo dos consumidores finais.

Com relação ao setor de defesa, O presidente Lula explicou que há muito espaço para ampliar as parcerias, assim como no setor de aviação civil.