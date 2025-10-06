Lula parece brincar com a própria vida. Ou considera-se imortal

Na última sexta-feira (3), Lula contou ter passado por mais um susto em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) antes de decolar de Belém para a Ilha do Marajó (PA) no dia anterior:

“Teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. […] Tivemos de descer com medo de que ele pegasse fogo”.

A FAB confirmou que houve “um problema técnico” com a aeronave, modelo Amazonas C105 (de fabricação da Airbus). Ela é usada com frequência para transporte de tropas e cargas.

Mas serve também para deslocamentos do presidente da República quando é necessário pousar em pistas curtas. Lula voou a Marajó em uma aeronave de reserva e cumpriu sua agenda.

Logo fontes da alta cúpula militar, ouvidas pela CNN Brasil, se apressaram em atribuir a falha no acionamento dos motores do C105 a sucessivos cortes no orçamento das Forças Armadas.

No caso da FAB, a verba destinada à manutenção e modernização da frota de aviões sofreu uma redução de 41% nos últimos 10 anos, em valores reais (já corrigidos pela inflação).

A frota caiu de 526 aeronaves em 2014 para 319 em 2025. Nesse período, o número de horas de voo da FAB foi reduzido em cerca de 50%. Pistas e hangares estão se deteriorando.

Lula coleciona sustos aéreos desde o início do seu atual governo. A saber:

Janeiro de 2024 – o avião presidencial destinado ao transporte da equipe de segurança de Lula apresentou pane em Campina Grande (PB). Lula cancelou sua visita ao Estado;

Fevereiro de 2024 – o jato Airbus A319 da FAB, que transportava Lula, abortou a decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por causa de “um problema técnico”;

Outubro de 2024 – avião de Lula, com problemas em uma das turbinas, pousa na cidade do México depois de sobrevoar o aeroporto por quatro horas e meia para gastar o combustível;

Março de 2025 – O avião que levava Lula para Sorocaba, no interior de São Paulo, precisou arremeter quando se aproximava da pista do aeroporto local. Apresentou “problemas”.

De longe, o maior susto foi o que Lula levou no México:

“Quando levantou voo, aconteceu alguma coisa, porque o avião estava com o ronco diferente, trepidava muito, e eu logo me levantei para saber com o piloto o que estava acontecendo. Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati, o piloto abriu, eles estavam nervosos, porque estavam vendo como é que iam sair daquela situação. […] Aí me disseram: ‘O avião está seguro, tem uma turbina com problema, um motor, mas o outro está bem, já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando durante horas até esvaziar um pouco o tanque, porque o tanque está muito cheio, e se a gente pousar com o avião pesado poderá acontecer um acidente, até problema com o trem de pouso’. Aí ficamos lá rodando, fazendo um oito em cima do aeroporto.”

Não pode faltar dinheiro para que um presidente voe em segurança. Não falta nem em países pobres. Uma falha bastaria para demitir a equipe responsável pela segurança presidencial.

Lula parece brincar com a própria vida. Ou considera-se imorrível.

