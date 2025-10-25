25/10/2025
Lula participa de cúpula na Malásia de olho no mercado asiático

Kuala Lumpur — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, como ouvinte convidado, da cerimônia de abertura da Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean Summit), realizada na manhã deste domingo (26/10) na capital da Malásia, noite de segunda-feira (24/10) no Brasil. O petista está focado na esperada reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também busca expandir a exportação brasileira ao bloco econômico oriental.

Antes de desembarcar na Malásia para o Asean Summit, Lula foi à Indonésia. Durante suas agendas no sudeste asiático, foram fechados acordos nas áreas de tecnologia, mineração, pecuária, aviação e até ambiental, que podem mudar o panorama comercial brasileiro na região. Essa ofensiva acontece num momento em que o governo tem intensificado a defesa do multilateralismo, e buscado novos mercados, principalmente para os produtos afetados pelo tarifaço.

Nesse sentido, Lula ainda tem quatro agendas com foco em negócios. Na manhã deste domingo, o presidente encontra, em reuniões separadas, o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Uma bilateral com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, está no radar, mas ainda a ser confirmada.

Leia também

Em seguida, Lula participa da cúpula empresarial da Asean, que reunirá empresários dos países-membros do bloco e convidados. Depois, há um encontro restrito a CEOs de empresas brasileiras e malaias, organizada em paralelo à cúpula, também com presença do presidente. Após essas agendas, o petista espera conversar com Trump para começar as negociações do tarifaço.

No fim do dia, Lula participa de um jantar oferecido pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, com a presença do Presidente da África do Sul e o do Primeiro-Ministro do Canadá.

