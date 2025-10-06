lula-pede-que-rubio-negocie-“sem-preconceito”-com-o-brasil

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (6/10), que pediu para o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, “conversar sem preconceito” com o Brasil. Donald Trump designou Rubio para intermediar as negociações sobre tarifas com o governo brasileiro.
“Ficou acertado que a partir de amanhã eles vão fazer uma discussão sobre o Brasil. Depois, o secretário de Estado dele vai procurar o nosso governo. […] Ele [Trump] disse que o Marco Rubio vai conversar com o pessoal, eu pedi para ele dizer ao Marco Rúbio para conversar com o Brasil sem preconceito com o Brasil, porque pelas entrevistas que ele deu há um certo desconhecimento sobre o Brasil”, disse Lula em entrevista para a TV Mirante, do Maranhão.
A autoridade norte-americana já fez críticas ao Brasil e é apontado como um nome próximo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
O presidente destacou que já há várias autoridades envolvidas nas negociações entre Brasil e EUA, no qual espera que a “química” entre os governo continue com Rubio tomando as rédeas mesa de negociação.
Lula conversou com o presidente norte-americano nesta segunda-feira por telefone. A ligação durou cerca de meia-hora. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente brasileiro pediu a revogação das tarifas de 40% que vigoram sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos. Ele também solicitou a retirada das sanções impostas a autoridades brasileiras.
Durante a conversa, os dois concordaram em se encontrar pessoalmente “em breve” e trocaram telefones para estabelecer uma comunicação direta. Lula sugeriu que o encontro presencial ocorra durante a cúpula da Asean, na Malásia, no final de outubro.
O petista também reiterou a Trump o convite para participar da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e se dispôs a viajar para os EUA.