06/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Lula pede que Rubio negocie “sem preconceito” com o Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-pede-que-rubio-negocie-“sem-preconceito”-com-o-brasil

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (6/10), que pediu para o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, “conversar sem preconceito” com o Brasil. Donald Trump designou Rubio para intermediar as negociações sobre tarifas com o governo brasileiro.

“Ficou acertado que a partir de amanhã eles vão fazer uma discussão sobre o Brasil. Depois, o secretário de Estado dele vai procurar o nosso governo. […] Ele [Trump] disse que o Marco Rubio vai conversar com o pessoal, eu pedi para ele dizer ao Marco Rúbio para conversar com o Brasil sem preconceito com o Brasil, porque pelas entrevistas que ele deu há um certo desconhecimento sobre o Brasil”, disse Lula em entrevista para a TV Mirante, do Maranhão.

Leia também

A autoridade norte-americana já fez críticas ao Brasil e é apontado como um nome próximo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

4 imagensO presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na ONUPresidente Lula discursa na ONUFechar modal.1 de 4

Presidente Lula na ONU

Alexi J. Rosenfeld/Getty Images2 de 4

Reprodução3 de 4

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na ONU

Organização das Nações Unidas4 de 4

Presidente Lula discursa na ONU

Organização das Nações Unidas

 

O presidente destacou que já há várias autoridades envolvidas nas negociações entre Brasil e EUA, no qual espera que a “química” entre os governo continue com Rubio tomando as rédeas mesa de negociação.

Lula conversou com o presidente norte-americano nesta segunda-feira por telefone. A ligação durou cerca de meia-hora. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente brasileiro pediu a revogação das tarifas de 40% que vigoram sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos. Ele também solicitou a retirada das sanções impostas a autoridades brasileiras.

Durante a conversa, os dois concordaram em se encontrar pessoalmente “em breve” e trocaram telefones para estabelecer uma comunicação direta. Lula sugeriu que o encontro presencial ocorra durante a cúpula da Asean, na Malásia, no final de outubro.

O petista também reiterou a Trump o convite para participar da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e se dispôs a viajar para os EUA.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost