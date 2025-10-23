Lula promete disputar eleições em 2026 e defende comércio sem protecionismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou sua agenda asiática nesta quinta-feira (23/10), onde foi recebido com honras militares pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, no Palácio Merdeka. A visita resultou na assinatura de diversos acordos e na formalização de uma parceria estratégica entre as nações.

De acordo com informações do G1, em conversa com a imprensa, o político surpreendeu ao confirmar que planeja disputar um quarto mandato nas eleições de 2026. “Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou.

No entanto, um dos pontos centrais da fala do presidente foi a defesa do multilateralismo e crítica contundente ao protecionismo comercial, declarações feitas às vésperas de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo”, pontuou Lula.

O tema do protecionismo está diretamente ligado à agenda de negociações com os EUA, especialmente após o “tarifaço de 50%” imposto pelos americanos a produtos brasileiros em julho. A conversa com Subianto também foi usada para reforçar a defesa da adoção de moedas locais nas transações internacionais, visando diminuir a dependência do dólar, pauta defendida pelo grupo BRICS, do qual o Brasil faz parte.

“Tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de a comercialização entre nós dois ocorrer com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar”, disse o presidente brasileiro.