Lula quer discutir guerra da Ucrânia com Trump

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que pretende retomar a tentativa de colocar o Brasil como mediador na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (27/10) na Malásia, noite de domingo (26/10) no Brasil, na esteira do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Qualquer dia vou dizer pra ele que a gente pode resolver essa guerra da Rússia e Ucrânia“, afirmou Lula em coletiva de imprensa com jornalistas do Brasil e de outros países. O presidente ficou entusiasmado com a receptividade de Trump após eles realizarem uma reunião bilateral durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O plano de se colocar como mediador da guerra não é novo no governo Lula e tem como pano de fundo um desejo do Brasil para se tornar membro do Conselho de Segurança da ONU. O presidente tentou, desde que assumiu o terceiro mandato, encontrar uma solução para o conflito, que se arrasta desde 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em coletiva de imprensa na Malásia, sobre o encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Lula e Trump na Malásia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião bilateral na Cúpula da Asean.

Encontro entre Lula e Trump na Malásia

Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em maio último que “perdeu a confiança” no Brasil pelo que considera posições mais favoráveis à Rússia.

O Brasil tem uma relação mais próxima com Moscou. Os países fazem parte do mesmo bloco, o Brics, e mantém negócios, inclusive na área de combustíveis. Para a Ucrânia, o que foi determinante para a exclusão do Brasil como possível mediador foi a presença de Lula, em Moscou, na celebração dos 80 anos da vitória da antiga União Soviética contra a Alemanha nazista, na 2ª Guerra Mundial.

Mas a aproximação com Trump pode render novos frutos. Washington é um dos principais fiadores da Ucrânia na guerra com a Rússia, inclusive alimentando Kiev com armamentos e financiamento para a guerra com Moscou. A Casa Branca tem dado sinais de que deseja encerrar o conflito diante da indisposição para continuar enviando dólares para fora.

Venezuela

Durante o encontro com Trump, o presidente Lula também se dispôs a mediar o conflito envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Washington prepara uma incursão ao país latino-americano, alegando combate aos cartéis de tráfico de drogas internacional que abastecem esse mercado nos EUA.

“O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor — como já foi no passado — com a Venezuela para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis”, informou o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, após o encontro entre os líderes.