lula-recebe-ministros-do-stf-no-alvorada-e-discute-sucessor-de-barroso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na noite desta terça-feira (14/10), os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) no Palácio da Alvorada.

O Metrópoles apurou que o objetivo do encontro é discutir a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso. O magistrado anunciou aposentadoria da Corte na última quinta-feira (9/10).

O conselho de assessores e aliados do chefe do Palácio do Planalto é para que o presidente da República indique o novo ministro do STF ainda em 2025.

Na avaliação dos aliados de Lula, uma eventual demora na escolha do substituto de Barroso pode intensificar as disputas internas e alimentar novas guerras no governo e no campo progressista.

“Essas decisões têm que ser rápidas, mas têm que ser bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele, evidentemente. Ele tem uma viagem marcada para o exterior e creio que, na volta, isso deverá ser decidido”, disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na sexta-feira (10/10), em Belém, ao comentar o assunto.

Os cotados para o STF

Os principais cotados para assumir a vaga de Barroso no STF são o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado.

Há, ainda, outro nome em vista: o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU).