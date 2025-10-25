25/10/2025
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em universidade da Malásia

lula-recebe-titulo-de-doutor-honoris-causa-em-universidade-da-malasia

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, neste sábado (25/10), o título de Doutor Honoris Causa na área de Filosofia e Desenvolvimento Internacional e Sul Global, concedido pela Universidade Nacional da Malásia (UKM).

Na cerimônia de outorga, o titular do Executivo brasileiro fez um discurso focado em temas como desigualdade social, política internacional e meio ambiente. Em sua fala, petista cobrou a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e criticou a “brutalidade do genocídio em Gaza”.

“A juventude está indignada com o fato de que 673 milhões de seres humanos ainda dormem com fome todos os dias. E as comunidades universitárias, em todo o mundo, têm elevado suas vozes contra a brutalidade do genocídio em Gaza e contra a inércia moral, que impedem até hoje que o Estado Palestino seja criado”, disse o Lula.

Lula também fez críticas à aplicação de tarifas, a exemplo das impostas pelo chefe da Casa Branca, Donald Trump, ao Brasil. O titular do Planalto defendeu que “tarifas não são mecanismos de coerção”, e destacou o papel do Brics como “ator fundamental na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico”.

“Nações que não se dobraram ao colonialismo e à dicotomia da Guerra Fria não se intimidarão diante de ameaças irresponsáveis”, frisou o petista.

A declaração ocorre às vésperas de um possível encontro entre os líderes durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lumpur, na Malásia.

A reunião ainda não foi oficialmente confirmada pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, mas está prevista para ocorrer neste domingo (26/10).

Trump embarcou para a Malásia neste sábado e sinalizou que pode reduzir as tarifas aplicadas a produtos brasileiros sob “circunstâncias corretas”.

