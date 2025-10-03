03/10/2025
Lula relata susto com avião da FAB que apresentou falha antes de decolagem

Escrito por Portal Leo Dias
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou ter passado por um susto durante viagem ao Pará. Segundo ele, um problema mecânico atingiu a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levaria até a Ilha de Marajó, na última quinta-feira (2/10). O defeito ocorreu ainda em solo, antes da decolagem, evitando, de acordo com o petista, uma situação mais grave no ar.

“Ontem eu fui na matriz, eu fui agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, porque ontem aconteceu um outro problema comigo no avião”, disse Lula, em entrevista à TV Liberal, nesta sexta-feira (3). O presidente esteve na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, logo após o incidente.

A aeronave em questão era um Casa C-105, modelo bimotor fabricado pela Airbus, utilizado pela FAB em missões logísticas, transporte de passageiros e evacuação aeromédica. O avião comporta até 64 pessoas e não integra a frota presidencial. Nesse caso, seria usado como apoio para deslocamento até regiões de difícil acesso, como o arquipélago do Marajó.

“Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião Casa da Força Aérea Brasilieira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo”, afirmou Lula.

Com a falha, a equipe alterou os planos de deslocamento. A comitiva seguiu viagem em um C-97 Brasília, outro modelo operado pela Força Aérea, para cumprir a agenda em Breves, no Marajó.

O presidente está no Pará desde a quinta-feira para inaugurar obras ligadas à COP 30, que acontecerá em novembro, em Belém.

