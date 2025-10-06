06/10/2025
Lula retoma diálogo com Donald Trump e revela detalhes importantes da conversa

Escrito por Portal Leo Dias
Em um movimento que pode redefinir o tom das relações entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente americano Donald Trump conversaram por telefone nesta segunda-feira (6/10). Em sua conta no X, o antigo Twitter, o líder brasileiro revelou que a ligação durou 30 minutos.

Inclusive, ele considerou uma chance de “restauração das relações amigáveis de 201 anos” entre as duas maiores democracias do Ocidente, lembrando a “boa química” que já haviam demonstrado na Assembleia Geral da ONU. “Relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York”, escreveu.

Lula aproveitou a conversa direta para tratar de espinhos na pauta econômica. Ele fez questão de recordar a Trump que o Brasil é um dos poucos países do G20 que mantém superávit na balança comercial de bens e serviços com os EUA. “Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras”, pontuou.

A seriedade do diálogo foi confirmada pela resposta de Trump, que designou o Secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações. Pelo lado brasileiro, a equipe de peso será liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Nós concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Sugeri a possibilidade de encontro na Cúpula da ASEAN, na Malásia; reiterei o convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e também me dispus a viajar aos Estados Unidos”, acrescentou Lula.

