Lula reúne ministros para discutir crise no Rio após megaoperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com ministros, no Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira (29/10), um dia após a megaoperação contra facções criminosas que deixou dezenas de mortos no Rio de Janeiro (RJ).

Participam da conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin, além dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Comunicação Social), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania).

corpos enfileirados na Praça São Lucas

cadáveres serão recolhidos

megaoperaçãono Rio deixa mais de 64 mortos

Cadáveres foram deixados na Praça São Lucas, na Penha

Morador retira cadáveres após megaoperação das forças de segurança no Rio

corpos na praça da Penha, no Rio de Janeiro

Fuzis apreendidos em megaoperação no Rio de Janeiro

Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da “Operacao Contencaoî nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio

Auxiliares do presidente se reuniram na terça (28/10), diante da crise de segurança que se instaurou no Rio de Janeiro. A operação da Polícia Civil deixou ao menos 64 mortos, de acordo com dados oficiais, e 81 presos.

Durante a manhã desta quarta, moradores empilharam 60 corpos na Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais vias da região. Não se sabe se os mortos estão incluídos na contagem oficial. O número de vítimas, portanto pode passar dos 100.

Mais detalhes do caso

Ao todo, 50 corpos foram recolhidos e levados para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais vias da região, ao longo da madrugada desta quarta-feira (29/10).

O governo do Rio de Janeiro informou que pelo menos 64 pessoas foram mortas em confronto durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) afirmou ter tomado conhecimento da presença dos corpos na praça e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

A operação é a mais letal da história do estado. A ação mobilizou 2,5 mil agentes de diversas corporações, entre Polícia Civil, Polícia Militar e unidades especiais, com o objetivo de conter o avanço territorial do Comando Vermelho.

Lula retornou de viagem à Ásia na noite dessa terça, e falou por telefone com o ministro Rui Costa. Uma comitiva do governo federal está prevista para ir ao Rio de Janeiro para discutir a crise.