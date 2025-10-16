Lula sai em defesa da Venezuela em meio a movimentações dos EUA

16/10/2025
Escrito por Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa da Venezuela, nesta quinta-feira (16/10), diante das investidas recentes do governo de Donald Trump contra o país de Nicolás Maduro. Em discurso no congresso do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em Brasília, o petista afirmou que o destino da Venezuela será decidido pelos venezuelanos e não pelo presidente de outra nação.

“Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela, e o Brasil nunca vai ser a Venezuela, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil, cada um será ele [próprio]. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino, e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba”, disse o líder brasileiro, sem citar Trump explicitamente.

A declaração de Lula acontece em meio à pressão norte-americana contra a Venezuela, com a realização de operações militares dos EUA nas águas do Caribe, próximo à costa venezuelana. Há meses, uma frota de navios de guerra norte-americanos está na região, com o auxílio, ainda, de 1o caças F-35 que foram enviados para Porto Rico.

Além disso, o presidente dos EUA disse, nessa quarta-feira (15/10), ter dado aval para que a Agência Central de Inteligência (CIA) realize “operações secretas e letais” na Venezuela para impedir a entrada de criminosos venezuelanos e drogas no território norte-americano. O jornal The New York Times, porém, revelou que tais ações teriam como objetivo a queda do governo Maduro, contestado pela Casa Branca.

O evento do PCdoB contou com a presença dos ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; da Previdência Social, Wolney Queiroz; da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, que também é presidente nacional do PCdoB.

4 imagensPresidente Lula discursa durante abertura do 16º Congresso do PCdoB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Presidente Lula discursa durante abertura do 16º Congresso do PCdoB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 4

Presidente Lula discursa durante abertura do 16º Congresso do PCdoB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 4

Presidente Lula discursa durante abertura do 16º Congresso do PCdoB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 4

Presidente Lula discursa durante abertura do 16º Congresso do PCdoB, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Acusações contra Maduro

A movimentação dos EUA contra a Venezuela coincide com acusações contra o presidente Nicolás Maduro. Recentemente, o líder chavista foi apontado pelo governo norte-americano como o chefe do cartel de Los Soles, grupo reclassificado como organização terrorista por Washington.

Com a mudança — que também englobou outros grupos ligados ao narcotráfico —, o governo Trump encontrou uma brecha para dar legitimidade a operações norte-americanas em outros países, sob a justificativa de guerra ao terror.

Desde então, a administração Trump já anunciou cinco ataques contra embarcações na região, que, supostamente, transportavam drogas. Em nenhuma das operações foram fornecidas provas suficientes da ligação entre os barcos e o tráfico internacional.

ContilNet Notícias

