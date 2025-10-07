lula-sanciona-mp-que-torna-permanente-o-programa-luz-do-povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona na tarde desta terça-feira (7/10) a Medida Provisória (MP) que cria o Programa Luz do Povo. A assinatura ocorrerá em despacho fechado, mas deve contar com a presença de ministros envolvidos com a iniciativa, como Alexandre Silveira (Minas e Energia), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil).

O programa amplia a tarifa social da energia elétrica, com gratuidade da conta de luz para famílias de baixa renda. A escolha por fazer a sanção num evento fechado ocorre porque houve um evento para o envio da MP ao Congresso.

A iniciativa está em vigor, e atende pessoas do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa,que utilizar até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

Espera-se que a isenção beneficie 17,1 milhões de famílias brasileiras. Esse benefício deve ter um custo anual de R$ 3,6 bilhões na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

O Luz do Povo integra uma nova política para o setor elétrico, adotada por Alexandre Silveira. Ainda há outras mudanças promovidas pelo programa, como a possibilidade de o consumidor escolher de quem comprar sua energia. A abertura do mercado está prevista para agosto de 2026 para a indústria e o comércio, e em dezembro para as residências.

Ainda há um mecanismo para divisão dos custos do setor. Esses pontos, porém, serão discutidos em separado pelo Congresso Nacional, que ainda votará a abertura de mercado.

O programa integra o pacote de propostas com apelo eleitoral, com chances de impacto na população até a eleição de 2026. Fazem parte desse bolsão de medidas propostas como a isenção do Imposto de Renda, já aprovado na Câmara.